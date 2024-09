Gala se quiebra en vivo al ver mensaje de su mamá; 'siempre estaré aquí contigo'

Ciudad Juárez.– Gala Montes, una de las finalistas de la segunda temporada del reality "La Casa de los Famosos México", protagonizó un momento muy emocional después de que la madre de la actriz apareció en las pantallas del programa para enviar un mensaje de apoyo, esto a pesar de los problemas y confrontaciones que tuvieron en el pasado después de las confrontaciones y fuertes palabras que se dijeron antes de que se desarrollara el programa.

Crista Monte, mamá de Gala sorprendió a su hija en la recta final de La Casa de los Famosos mandando un emotivo mensaje en el que la felicita por su participación en "La Casa de los Famosos".

"Me he sentido muy contenta que me has mencionado en el programa, (...)cuando te preguntaron quién era la persona más influyente en tu vida y dijeras que yo me encantó, quiero decirte que no me pierdo ningún capitulo, lo hiciste muy bien, te defendiste muy bien, ahora en la final les deseo suerte a todos, pero en especial a ti, disfruten estos últimos días".