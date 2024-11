Gala Montes le declara la guerra a Briggitte Bozzo; ya no quiere saber de ella

Poco a poco, el team Mar que se creó dentro de La Casa de los Famosos México, se desmorona, y es que ahora dos de sus integrantes han generado polémicas, pues su relación de amistad no parece estar en el mejor momento. Y es que, la actriz Gala Montes le declara la guerra a Briggitte Bozzo durante entrevista, y deja ver que ya no quiere nada con ella.

Hace unos días, Gala Montes acudió a una entrevista con Gabriel Roa donde salió a relucir su relación con los personajes con los que compartió en La Casa de los Famosos México, dejando ver que no le interesa una amistad con la mayoría de ellos. Lo que sorprendió es que también se refirió a Briggitte Bozzo, lo que desató la controversia en redes sociales.

¿Qué dijo Gala Montes de Briggitte Bozzo?

Durante la entrevista, en la que Gala habló acerca de su carrera artística, la promoción de su música y sus planes a futuro, también le preguntaron implícitamente por su relación con sus ex compañeros de La Casa de los Famosos México 2, a través de la pregunta ¿a quién del reality salvaría de quedarse en altamar?, a lo que respondió que a Karime Pindter.

Sin embargo, luego le cuestionaron a quienes no salvaría de naufragar en altamar, por lo que, rápidamente contestó que a todo el cuarto Tierra, y además, también a Briggitte, lo que causó gran asombro en el entrevistador, quien le pidió los motivos, dado que su amistad era una de las más fuertes dentro de la casa.

“Es muy incongruente, entonces ahora que salí de la casa veo las cosas diferentes y ya no es lo mismo. No puedo estar con una persona que dice blanco y luego dice negro, miente, ataca”, señala la intérprete de ‘Takara’.

De inmediato, las críticas no se hicieron esperar, reclamándole que se expresara así de quien se suponía era su amiga, y tachándola de problemática. No obstante, se dividieron las opiniones, pues también hubo quienes la defendieron a capa y espada, asegurando que la actriz venezolana siempre hablaba a sus espaldas y realmente no era su amiga.