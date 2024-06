Gabriel Soto causa polémica por comparar su romance con el de Nodal y Ángela

El escándalo que ha desatado la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha generado revuelo en el mundo del entretenimiento y ahora es el actor Gabriel Soto quien se ha pronunciado al respecto.

Aseguró que no le gusta opinar sobre la vida de los demás pero si deja en claro que le gusta ver a la gente feliz, por lo que pide al público no juzgar a nadie y simplemente dejar que todos sean felices.

"No me gusta opinar mucho de la vida de la gente, yo simplemente soy partidario de que la gente sea feliz, de que busque su felicidad y de que no juzguemos cosas que no sabemos a fondo qué es lo que pasó", declaró.

Cuando se le preguntó sobre las similitudes entre el comienzo de su relación con Irina Baeva y el de Nodal y Aguilar, Soto se limitó a decir: "Sí, muchas veces la gente juzga y emite opiniones sin saber realmente qué pasa. Si la gente es feliz, hay que ser felices. La vida es muy corta y estamos aquí realmente para disfrutarla, para encontrar el amor y ser felices".