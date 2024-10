'Fuera, oportunista'; increpan a Sergio Mayer durante evento de Sheinbaum

Ciudad Juárez.– El actor y actual diputado federal Sergio Mayer se llevó el descontento de muchos simpatizantes de Morena durante el evento que ofreció ayer Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo de su toma de protesta. Y es que el exparticipante de "La Casa de los Famosos México" recibió decenas de insultos y acusaciones mientras llegaba a las afueras de Palacio Nacional.

“Fuera Mayer, fuera Mayer, fuera Mayer”, gritaron algunas personas que se encontraban en la explanada del Zócalo en espera del discurso de la presidenta.

Para sorpresa de muchos, el actual diputado federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se detuvo un momento para enfrentar los señalamientos en su contra: “¿Por alguna razón?”.

El inesperado momento que enfrentó el actor afuera de Palacio Nacional se viralizó en redes sociales y fue Wendy Guevara quien compartió su opinión al respecto sin profundizar en temas políticos.

“Yo sentí gacho y ahorita estaba platicando de eso con Poncho (de Nigris) en WhatsApp (...) la verdad se me hizo mala onda que le hayan gritado así. Uno les tiene cariño, yo les tengo cariño a ellos por lo del reality, vivimos cosas bien padres en la primera temporada del reality... me encariño mucho con las personas, cuando yo me empiezo a alejar de personas es porque algo no me gusta o así (...) vi eso y sentí muy gacho”, contó.