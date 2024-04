Federica confirma relación de su hermano con exesposa de Nicandro Díaz

Federica Quijano confesó que los rumores que se relacionan con su familia desde que murió Nicandro Díaz, ya que su hermano Lalo, se encuentra en una relación con la exesposa del productor. Aunque poco se sabía sobre este romance, ahora fue Federica quien dijo que la ex del productor Cynthia Butrón, incluso dijo que fueron juntas en la secundaria.

Sin embargo, aunque estudiaron juntas hoy en día no tienen contacto, aunque eso no ha sido impedimento para que el amor entre ella y su hermano surja. "Lalo y ella anduvieron cuando eran chavitos", dijo ante las cámaras de "Venga La Alegría", no sin antes precisar cómo fue que ella se enteró años después que Cynthia Butrón era la pareja de Nicandro Díaz; según contó, ocurrió cuando Federica llegó a Televisa.

Aunque la también hermana de Apio Quijano no dio más detalles sobre el romance de Butrón con Lalo, ya que ella no ha tenido oportunidad de convivir con la ex del productor, sí aseguró que ha sido una salvación para su hermano.