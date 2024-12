Brady Corbet y 'El Brutalista' se juegan la vida

Foto: Associated Press

Nueva York.- “The Brutalist” de Brady Corbet emergió menos como una nueva película que valiera la pena ver que como un coloso cinematográfico para contemplar.

La visionaria epopeya estadunidense de posguerra de tres horas y media de Corbet, filmada en VistaVision, ha adquirido el aura imponente del estilo de su protagonista arquitecto. Poco en ella se adapta al mundo cinematográfico más prescriptivo de hoy. Incluso tiene un intermedio. Y sin embargo, “The Brutalist” no es sólo una de las películas más aclamadas del año, sino que se acerca peligrosamente al mainstream.

Para Corbet, el director de 36 años, se trata de un giro sorprendente. Su película de 215 minutos, pensó, estaba destinada a convertirse en una película de culto.

“Es un gran recordatorio de que todo puede ser popular”, dice Corbet. “Eso me da esperanzas reales sobre el futuro del medio. Hace seis meses, los que están en el poder, mucha gente me decía que la película no se podía distribuir”.

Corbet, sentado en las oficinas de A24, que adquirió su película en el Festival de Cine de Venecia, sonríe. “Definitivamente no era tan popular entre la gente en agosto”.

Sin embargo, desde su llegada a Venecia en septiembre , “The Brutalist” se ha convertido en una de las principales candidatas al Oscar. La semana pasada, fue nominada a siete Globos de Oro . Numerosos grupos de críticos la han nombrado la mejor película del año.

Pero Corbet y “The Brutalist” apuntan más alto que el éxito de la temporada de premios. “The Brutalist” es una gran apuesta por devolver algo de bravuconería visionaria al cine. Corbet, que fue actor en películas de Michael Haneke, Olivier Assayas y Lars von Trier antes de dedicarse a la dirección, cree que el cine está estancado en un estancamiento. En un mundo cinematográfico regido por las apuestas seguras y los imperativos del streaming, “The Brutalist” se atreve a arriesgarse.

“Me cuesta mucho entender las películas de los últimos 20 o 30 años”, dice Corbet, que tiene algo de la arrogancia cándida de los autores estadounidenses anteriores. “Hay muchas excepciones, pero no tantas como debería haber. Simplemente siento que son superficiales, narrativamente superficiales, estilísticamente superficiales. No hay grandes cambios”.

“The Brutalist”, escrita por Corbet y su socia, la cineasta Mona Fastvold, desarrolla operísticamente la historia ficticia de László Tóth ( Adrien Brody ), un arquitecto húngaro que, tras sobrevivir a los campos de concentración nazis, emigra a Pensilvania. Se las arregla para sobrevivir en una vida de clase trabajadora cuando la renovación de una biblioteca para un rico industrial, Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), lo impulsa de nuevo a la arquitectura. Van Buren se convierte en el benefactor de László y le encarga la construcción de un instituto en expansión.

Su relación, como mecenas y artista, se torna cada vez más tensa y perturbada. “El brutalista” evoluciona como un sombrío estudio de personajes y un psicodrama de gran alcance sobre la rapacidad del capitalismo estadounidense.

También es una crítica aguda a Hollywood. Para Corbet y Fastvold, parte de la dinámica central de la película surgió de su película anterior, " Vox Lux", en la que Natalie Portman interpretaba a una estrella del pop cuya fama nació de un tiroteo en una escuela. Las filas crecientes de financieros, dice Corbet, lo hicieron sentir miserable.

“Nuestra experiencia en 'Vox' fue muy, muy difícil por varias razones. Fue mucho más dentro del proceso de Hollywood y eso se debe en parte a que se filmó dentro de los Estados Unidos”, dice Corbet. “Después de hacer esa película, pensé: nunca volveré a trabajar en los Estados Unidos. Los que están en el poder me acosaban a diario. Recuerdo que en un momento dado, un conductor me llevó a dar una vuelta a la manzana para que nadie pudiera estar en mi oído mientras estaba frente al monitor”.

Fastvold y Corbet, que viven en Nueva York con su hija de 10 años, filmaron “The Brutalist” en Hungría. Si bien la película es un intento deliberado de resucitar parte del espíritu visionario del cine estadounidense, también es un comentario sobre algunas de las fuerzas que lo restringen en la actualidad.

“Esto es lo más cerca que estaremos de hacer una película sobre cómo hacer películas”, dice Fastvold. “No teníamos un Van Buren, pero ciertamente tuvimos suficiente de relaciones complicadas con las personas que controlan los hilos del dinero”.

Ella añade: “En la complicada relación entre el mecenas y el artista, existe esta sensación de: soy dueña del proyecto porque estoy pagando por él y casi soy dueña de ti”.

Hacer “The Brutalist” tampoco fue tarea fácil. Llevó unos siete años en total. Cuando Corbet, detrás de unas gafas de sol, reflexionó sobre esa lucha en la conferencia de prensa de la película en Venecia, su voz tembló de emoción. Sorprendentemente, se logró con un presupuesto de menos de 10 millones de dólares, considerablemente menos de lo que sugiere el alcance de la película.

“La película fue diseñada para ser enorme e imponente”, dice Corbet. “Sabíamos que sería larga. Sabíamos que era un gran objeto. También sentimos que tenía que serlo. La forma y el contenido tenían que estar en sintonía. El atractivo del brutalismo es su compromiso tanto con el minimalismo como con el maximalismo, y todas mis películas juegan con esa dinámica. Me gustan esos extremos”.

Cuando Fastvold y Corbet se pusieron a escribir, decidieron no dejarse limitar por ninguna de las limitaciones que se habían impuesto. Escribieron a lo grande. La pareja, que creció con parientes que eran arquitectos, estaba fascinada por las conexiones entre el brutalismo, que favorece el hormigón en bruto, y la guerra.

“Algunas de estas cosas no existirían si no hubieran pasado por el trauma que se vivió durante la guerra”, dice Fastvold. “Hay honestidad en el brutalismo. En lugar de ocultar cómo está construido el edificio, esto muestra las cosas tal como son. Eso parecía estar conectado con la forma en que se maneja o procesa el trauma, al exponerlo”.

Para Brody, el papel tenía ecos obvios de su interpretación más definitoria. En “El pianista” de Roman Polanski de 2002, Brody también interpretó a un artista judío deformado por la Segunda Guerra Mundial.

“La investigación y la inmersión necesarias para retratar a alguien que vivió los horrores de la Segunda Guerra Mundial me dejaron con una comprensión que claramente persistió y existe dentro de mí”, dice Brody.

El actor reconoce que László es en cierto sentido un sustituto de Corbet.

“Claro que sí. Creo que los cineastas a menudo necesitan exorcizar sus circunstancias”, dice Brody. “Brady es muy abierto y sin reservas cuando hace referencia a su propio viaje y a las dificultades que ha atravesado en el camino. Es muy cercano. Los comprendo”.

Cuando se le pregunta por qué cree que el cine se ha vuelto menos aventurero, Corbet describe el fracaso sistemático. No se trata sólo de limitaciones comerciales, dice, sino de falta de audacia.

“Creo que esa falsa humildad es exactamente eso”, dice Corbet. “Hiciste una película, recaudaste millones de dólares, reuniste un equipo de 250 personas. Deja de disculparte por eso”.

Cita las películas de una generación anterior de cineastas —Stanley Kubrick, Andrei Tarkovsky, Larisa Shepitko, Chantal Akerman— como películas “que realmente exigen ser abordadas, películas que se anuncian a sí mismas”.

“Lo curioso es que creo que este conservadurismo también ha sido muy perjudicial para la taquilla”, dice Corbet. “El público es tan astuto que reconoce las fórmulas que se repiten una y otra vez. Y yo diría que el cine independiente se ha vuelto tan algorítmico como Marvel y DC Studios”.

Corbet ya parece encantado de que su próximo proyecto, un western de terror ambientado en los años 70, pondrá a prueba aún más la popularidad que ha obtenido gracias a “The Brutalist”.

“Tienes que atreverte a chupar”, dice Corbet. “Creo que es muy importante. Si siempre intentas pintar dentro de los límites, no estás avanzando en la conversación”.