Famoso influencer pierde dos dedos al sufrir aparatoso accidente

Buenos Aires.- El famoso influencer argentino Gerónimo Arias perdió dos dedos de su mano izquierda luego de que sufrió un aparatoso accidente.

A través de un video en sus redes sociales, Gero Arias contó que se cayó desde un acantilado de más de 10 metros y se golpeó con varias rocas mientras bajaba.

"Acabo de tener el peor accidente de mi vida. Me caí de un acantilado de más de 10 metros y me fui pegando con distintas piedras. Estoy con vida y estoy completo. Bueno, no completo del todo...", expresó el joven.

El argentino dijo el problema surgió cuando una roca le golpeó la mano mientras caía y tuvieron que amputarle dos dedos. Luego del accidente, lo tuvieron que trasladar de urgencia a un hospital junto a su familia con la esperanza de que pudiera recuperar los dedos.

"Hago este video más que nada porque ustedes son los que me acompañan todos los días y quería que se enteren de mi situación. Estoy bien. No sé si voy a recuperar los dedos. Apenas salga del hospital les cuento. Cuídense. Los quiero", agregó.

Este martes, en redes sociales se difundió un video que grabó Gero Arias segundos después de su caída.

El joven se hizo famoso en 2023 al emprender un reto viral: realizar una dominada adicional por cada día del año, con el objetivo de llegar a 365.