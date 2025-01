Famoso influencer mexicano denuncia que quieren matarlo

Estado de México.- Rubén Arenzana, famoso influencer conocido como RuAbogado, denunció en redes sociales que quieren matarlo.

RuAbogado dijo que el lunes 27 de enero, tres personas atentaron contra su vida. Señaló que ya tiene identificados a los autores intelectuales, a quienes ya denunció ante la Fiscalía.

"Lamentablemente tengo que hacer este video procurando a mi persona y a los míos de señalar a funcionarios del gobierno de mi actual municipio que puedan verse involucrado en los hechos", dijo el influencer.

El creador de contenido agregó que: "no queda más que apostar a la Fiscalía y a seguir confiando con todas y todos ustedes porque este movimiento no cesa, no se frena, ni con estas marcas, ni con muchas otras detenciones ilegales, ni con dos secuestros que su servidor ha sufrido, frenamos. Y una vez más no me callarán".

RuAbogado etiquetó en la publicación al Gobierno Municipal de Naucalpan y al presidente municipal Isaac Montoya.

El joven se dedica a defender a ciudadanos que, según él, están siendo tratados injustamente por agentes policiacos. En sus videos, se le ve cuestionando a los uniformados sobre sus acciones y exigiendo que se respeten los derechos de las personas. También ofrece asesoría legal a quienes lo necesitan.