Famoso conductor; 2do confirmado en nueva temporada 'MasterChef Celebrity'

Ciudad Juárez.– Luego de que hace unas horas se dio a conocer a la primera participante del reality "MasterChef Celebrity", la comediante e influencer Herly, Azteca dio a conocer a quien será el segundo integrante del reality, un famoso conductor "extremo".

Se trata de Carlos Quirarte, conocido por su participación en programas de entretenimiento como "Venga la Alegría" y por la conducción de "Al Extremo". Ahora será Quirarte quien formará parte de esta edición y tendrá que demostrar sus habilidades en "la cocina más famosa de México.

Fue a través de las cuentas oficiales del programa donde se dio a conocer la participación del conductor.

" Me gusta cocinar, yo crecí en una familia que sabe cocinar, la verdad es algo que sí hago comúnmente, yo crecí literalmente en una familia que tiene muy buena mano para cocinar, yo me ponía a cocinar con mis familiares las carnitas asadas, yo las hago, que la cena de Navidad yo la he cocinado", expresó en una entrevista para Azteca.

En cuestión de minutos, Quirarte, comenzó a recibir fuerte apoyo por parte del público y de sus de algunos de sus compañeros, entre ellos El Capi Pérez y Jawy Méndez.

De momento todavía no hay una fecha específica para el estreno de la nueva temporada, sin embargo, el año pasado inició el 17 de marzo de 2024, lo que podría dar una idea de cuándo llegaría esta nueva edición.