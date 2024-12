Famoso actor de Marvel revela que actualmente está viviendo en la calle

Nueva York.- El famoso actor inglés Jack Veal, conocido por interpretar a Kid Loki en la primera temporada de la serie de Marvel "Loki", dio a conocer que actualmente está viviendo en la calle.

Mediante un video en TikTok, el joven de 17 años dijo que se encuentra sin hogar debido al maltrato físico y emocional recibido en su familia, lo que lo llevó a abandonar su casa.

"Hola, soy un actor famoso y no tengo casa... Estoy desesperado, he estado durmiendo en un tráiler. No tengo a dónde ir y los servicios sociales se niegan a ayudarme", describó el joven sobre cómo ha tenido que vivir en un remolque con ventanas rotas y sin servicios básicos.