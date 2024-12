Britney preocupa a fans al asegurar que cumplió 5 años y que irá al kínder

Ciudad Juárez.– La cantante estadunidense Britney Spears no deja de causar desconcierto entre sus seguidores debido a sus publicaciones en sus redes sociales, y es que hay que recordar que la cantante está pasando por una situación de divorcio de su última pareja, así como la independencia de la tutoría de su padre, quien por mucho tiempo la tuvo bajo la lupa.

En sus últimos videos subidos a redes, la interpreta de "Womanaizer" preocupó a sus miles de seguidores después de que dio un discurso con motivo de su cumpleaños 43, y es que aseguró que en realidad estaba por cumplir 5 años de edad, razón por la cual pronto asistiría a un Jardín de Niños.

Además, Spears aseguró también que ya no vivía en Estados Unidos, sino que se había ya mudado a México: "Sé que no soy perfecta en absoluto, pero hay cosas que son extremadamente malas y por eso me mudé a México". Según algunos sitios, la intérprete estaría ya residiendo en Los Cabos, Baja California Sur.

Si bien el comentario de "cumplir 5 años" puede haberse referido a cuántos años han pasado desde que terminó su tutela, la conexión no es del todo clara y sus fanáticos todavía están desconcertados y preocupados por su bienestar.

Britney ha luchado con su salud mental durante años, pero ella misma ha expresado su alcance a través de las redes sociales luego de la finalización de su tutela en 2021.