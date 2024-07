Fallece James Sikking, estrella de 'Hill Street Blues' y 'Doogie Howser, MD'

James Sikking, quien interpretó a un teniente de policía endurecido en “Hill Street Blues” y al bondadoso padre del personaje principal en “Doogie Howser, MD”, murió a los 90 años.

Sikking murió por complicaciones de demencia, dijo su publicista Cynthia Snyder en un comunicado el domingo por la noche.

Nacido el 5 de marzo de 1934 en Los Ángeles, el menor de cinco hermanos, sus primeros trabajos como actor incluyeron un papel no acreditado en “Five Guns West” de Roger Corman y un pequeño papel en un episodio de “Perry Mason”. También consiguió papeles como actor invitado en una letanía de series de televisión populares de los años 70, desde las llenas de acción “Misión: Imposible”, “MASH”, “El FBI”, “Los expedientes de Rockford”, “Hawaii Five-O” y “Los ángeles de Charlie” hasta “Ocho es suficiente” y “La pequeña casa en la pradera”.

En 1981 se estrenó “Hill Street Blues”, una nueva versión del tradicional procedimiento policial. Sikking interpretó al teniente Howard Hunter, un veterano de la guerra de Vietnam de aspecto impecable que dirigía el Equipo de Acción de Emergencia del Departamento de Policía Metropolitana en una ciudad cuyo nombre nunca se menciona.

El aclamado programa era un drama, pero la naturaleza tensa y las peculiaridades del personaje de Sikking se usaban a menudo para lograr un efecto cómico. Sikking basó su actuación en un instructor de instrucción que había tenido en el entrenamiento básico cuando el servicio militar interrumpió su tiempo en la Universidad de California en Los Ángeles, de la que se graduó en 1959.

"El instructor parecía tener acero en lugar de cabello y su uniforme tenía tanto almidón que uno sabía que se quedaría en un rincón cuando se lo quitara en el cuartel", le dijo a The Fresno Bee en 2014, cuando hizo una serie de entrevistas con varias publicaciones que marcaron el lanzamiento de la caja.

Cuando debutó poco después de una doble huelga en Hollywood, el programa de la NBC tuvo bajos índices de audiencia y poca fanfarria. Pero la cadena, que estaba en problemas, lo mantuvo en antena: “Apareció la palabra ‘demográfico’”, dijo Sikking al Star Tribune en 2014. “Estábamos llegando a personas con cierta educación y (que) ganaban cierto tipo de dinero. Lo llamaron la ‘audiencia de Esquire’”.

El programa finalmente se mantuvo en emisión hasta 1987, aunque por un breve momento no quedó claro si Sikking llegaría tan lejos. Un episodio de diciembre de 1983 terminó con su personaje contemplando la posibilidad de suicidarse. El final de suspenso generó comparaciones con el misterio "¿Quién disparó a JR?" de "Dallas" poco antes, aunque se resolvió rápidamente cuando los suplementos de televisión publicaron accidentalmente un resumen que dejaba claro que Hunter había sido salvado.

“Recuerdo cuando Howard intentó suicidarse. Mi hermano me llamó y me preguntó: ‘¿Aún tienes trabajo?’. Le dije: ‘Sí’ y él dijo: ‘Qué bien’ y luego colgó”, dijo Sikking a The Fresno Bee.

Sikking ganaría una nominación al Emmy como actor de reparto destacado en un drama en 1984. El aspecto y el formato de "Hill Street Blues" eran algo nuevo para Sikking -y para muchos en la audiencia, desde el aspecto sucio del escenario hasta las múltiples historias que a menudo mantenían a los actores trabajando en segundo plano, incluso cuando no tenían líneas en la escena.

“Fue un trabajo muy duro, pero a todos les encantó y eso se nota. Cuando tienes a personas involucradas en la creación, fabricación, como quieras llamarlo, que realmente están metidas en el asunto y disfrutan haciéndolo, vas a obtener un buen producto”, le dijo a Parade.com en 2014. “Siempre teníamos tres historias diferentes en cada episodio, lo que significa que tenías que escuchar y prestar atención porque todo era importante”.

Además de “Hill Street Blues”, Sikking interpretó al Capitán Styles en “Star Trek III: En busca de Spock” ​​de 1984. No estaba entusiasmado con el papel, pero le atraía la idea de que sólo le llevaría un día en el set.

“No era lo mío. No me interesaba ese tipo de negocio del espacio exterior. En aquella época tenía un punto de vista arrogante. Quería hacer teatro de verdad. Quería hacer espectáculos serios, no algo sobre la imaginación de alguien sobre cómo sería el espacio exterior”, explicó Sikking a startrek.com en 2014. “Así que tenía un prejuicio tonto contra eso, lo cual es extraño porque probablemente haya firmado más esto, aquello o lo otro de 'Star Trek' que cualquier otro trabajo que he hecho”.

Después del final de “Hill Street Blues”, actuó en casi 100 episodios de “Dougie Howser, MD”, reuniéndose con Steven Bochco, quien co-creó tanto “Hill Street Blues” como la comedia protagonizada por Neil Patrick Harris .

Se casó con Florine Caplan, con quien tuvo dos hijos y cuatro nietos.

Sikking ya estaba prácticamente retirado cuando salió la caja recopilatoria de “Canción triste de Hill Street”. Después del cambio de milenio, tuvo menos papeles, pero memorables: apareció como estrella invitada en “Curb Your Enthusiasm” y actuó en las comedias románticas “Fever Pitch” y “Made of Honor”. Sus últimos papeles fueron como estrella invitada en un episodio de 2012 de “The Closer” y en una película ese mismo año, “Just an American”.

Sikking siguió participando en eventos benéficos. Participó durante mucho tiempo en torneos de golf de celebridades e incluso una vez estuvo presente en la inauguración de un centro de salud en una ciudad de Iowa de apenas 7.200 habitantes. “En realidad, vine a buscar algo de ustedes: aire que no puedo ver”, dijo Sikking a la multitud de 100 personas. “De donde venimos, si no es marrón, no sabemos cómo respirarlo”, informó The Associated Press en 1982.

“Probablemente haría algo si me diera ganas de hacerlo. Actuar es una licencia para hacer autoinvestigación. Ser actor es un gran viaje para el ego”, le dijo a startrek.com en 2014. “Debo decir que, en los últimos años en los que no he trabajado, la oscuridad me ha resultado bastante atractiva”.

“El condimento de mi vida es la buena fortuna”, concluyó.