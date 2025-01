Faisy rompe el silencio sobre polémica de Mariana Echeverría en MCDR

Ciudad de México.- Mariana Echeverría sigue enfrentando críticas tras su participación en "La Casa de los Famosos México", incluso tres meses después de terminado el reality show. Se han reavivado especulaciones sobre su regreso a "Me caigo de risa", a lo que Faisy respondió que no volvería a trabajar con ella.

Antes de que Echeverría se uniera al reality, surgieron rumores de conflicto con Faisy, y estos se intensificaron debido a sus declaraciones y actitudes hacia otros participantes. Una amiga de Echeverría reveló a TVNotas sus intenciones de regresar al programa para relanzar su carrera, pero sus compañeros de elenco, especialmente Faisy, no desean volver a trabajar con ella.

Faisy aclaró en X que no tiene intención de trabajar nuevamente con Mariana y que no se ha firmado ninguna nueva temporada de "Me Caigo de Risa".