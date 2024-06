Expulsan del kínder a hija de Dani Flow por su música

El reguetonero Dani Flow, conocido por sus letras explícitas y polémicas, ha compartido recientemente una experiencia difícil que vivió a raíz de la controversia generada por su música.

En una entrevista con Charly Galleta, el cantante reveló que su hija fue expulsada del kínder debido a la preocupación de los padres por las letras de sus canciones.

El ascenso de Dani Flow se vio interrumpido cuando resurgió en redes sociales un video antiguo en el que sus rimas aludían a la pedofilia. Esto desencadenó una oleada de críticas y cancelaciones por parte de los usuarios, afectando gravemente su imagen pública.

En enero pasado fans del reguetón y usuarios en redes sociales exigieron “cancelarlo” luego de que se hiciera viral el fragmento de una de sus rimas en el que señala que no tocaría a su hija, pero sí a sus compañeras de la secundaria. Aunque el cantante pidió disculpas, la polémica dejó marca en su carrera y afectó a su hija ya que fue expulsada del kínder ante la preocupación de otros padres.

"Fue bien fuerte porque pasaron cosas como que me sacaron a la niña del kínder. Me hablaron, yo estaba de vacaciones. Me dijeron: ‘Oye, los papás están preocupados'. No sabía qué hacer. Ya después llegaron otras opciones en donde el panorama no estaba tan cerrado”, dijo Dani Flow.

Explicó que la polémica por lo explícito de sus canciones ha logrado afectar a su familia, algo sobre lo que ha logrado reflexionar: “No era bienvenida, mi hija por mi culpa. Ella ni siquiera sabe, tratamos de que estuviera ajena a la situación. Me abrió los ojos para saber que no puedo cometer ese tipo de errores porque puedo afectar a mi hija. He trabajado en ser en mejor persona y eso va a repercutir en mi familia”.