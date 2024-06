Exhiben a Camilo coqueteando con la esposa de su cuñado

Camilo Echeverry se encuentra en el ojo del huracán tras sus polémicas declaraciones sobre Stefi Roitman, esposa de su cuñado Ricky Montaner, durante una entrevista en el podcast "Pensándolo bien, pensábamos mal".

Las redes sociales estallaron en críticas hacia el artista, acusándolo de coquetear con su cuñada, mientras que la familia Montaner mantiene un silencio sepulcral.

En la entrevista, Camilo confesó que su primera impresión de Stefi fue que era "muy guapa", pero no interesante. Sin embargo, esta percepción cambió cuando la conoció mejor, destacando su carisma, amabilidad e inteligencia.

"Cuando fue tan buena onda dije: 'Aparte de guapa, entonces es fake también'. El fakear ser tan buena onda no porque claro, si es muy guapa, entonces aparte ella sabe que es guapa, entonces va mirar a por encima, pero no, luego la conocí y ahí me choqué con eso", comentó el cantante.

Las palabras de Camilo no fueron bien recibidas por el público, que interpretó sus halagos como un intento de coqueteo. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, la mayoría criticando la insistencia de Camilo en la belleza de Stefi y cuestionando su respeto hacia su esposa, Evaluna Montaner.