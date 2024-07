Exhiben a Belinda por querer cobrar 1 millón de pesos por salir en el Pride 2024

Belinda es una de las cantantes más queridas apoyadas por la comunidad LGBT+, por ello, con motivo del evento de la marcha de Orgullo organizada en la Ciudad de México, donde además contó con la presencia de algunos importantes artistas nacionales, muchos esperaban contar con la presencia de la española, sin embargo, el organizador del evento aseguró que la intérprete de "Luz sin Gravedad" quiso cobrar 1 millón de pesos por tres canciones.

“Belinda es una aliada de la comunidad, pero si nosotros los apoyamos tanto y les llenamos sus lugares, pues que vengan con nosotros a apoyarnos, 3 canciones no les va quitar mucho tiempo de su vida, si quiso cobrar 1 millón, tengo los mensajes”, comentó el joven Ángelo Diep, quien fue uno de los coordinadores del evento.

Y es que, según el presidente del comité organizador, varios artistas que son abiertamente aliados a la comunidad LGBT+ suelen participar en este tipo de eventos por una cantidad mínima o nula de dinero.

“Si Alejandra Guzmán, que tiene más de 30 años de carrera, viene gratis, Maite Perroni, Gloria Trevi, JNS, por qué no tú un ratito, mi Beli hermosa. Amamos ‘El sapito’, no encantaría verte. Amamos también a Danna Paola, no nos quiso cobrar ni un solo peso”, declaró.

Hasta el momento se desconocen las causas detrás de la decisión de Belinda, no obstante, se sabe que es una aliada de la comunidad.