Ex de Cristian Castro revela que aún lo quiere y no descarta una reconciliación

Luego del noviazgo fugaz de 21 días entre Cristian Castro e Ingrid Wagner, la joven habló sobre la situación que está atravesando luego del fin de la relación. Wagner desmintió los rumores de una posible infidelidad por parte del mexicano y también confesó que aún siente algo por al famoso, por lo que no dejó en saco roto la posibilidad de que puedan volver.

"Por ahí se habla mal, y me parece como medio injusto, porque no es para nada con el Cristian que yo me encontré o que conocí. La verdad es que con Cristian tuve una relación súper cortita, pero súper linda, donde me llevo el mejor de los recuerdos, y bueno, nada, eso, que él es una persona muy especial, se me hace un hombre súper caballero, honesto, bueno conmigo”, expresó la abogada y artista plástica durante una entrevista para el programa "Venga la Alegría".

Wagner manifestó su disposición a considerar una nueva oportunidad con el artista de 49 años, aunque reconoció las dificultades debido a las diferencias geográficas y a los compromisos profesionales de Castro.

La ex pareja mencionó que atraviesa un período de duelo tras la ruptura, aunque sigue queriendo al cantante.

“Obvio que súper triste, por supuesto, con melancolía, con ganas de estar con él, de verlo, no sé, a mí me encantó, yo lo quise mucho, lo quiero mucho, entonces por supuesto que tengo tristeza, pero también estoy contenta en el sentido de que he vuelto a mi vida, mis cosas, porque también eso, cuando estaba con él, me tenía un poco angustiada porque como que yo sentía que estaba dejando todo lo mío”.