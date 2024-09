'Estoy en paz contigo'; Paul da la cara a Mayito y protagonizan emotivo momento

Ciudad Juárez.– Paul Stanley en reiteradas ocasiones huyó de Mario Bezares en las ocasiones que estuvieron muy cerca uno del otro debido a las polémicas que rodeaban a Mayito con la muerte de Paco Stanley, sin embargo, Paul decidió de una vez por todas dar la cara a cara al amigo de su padre y cerrar definitivamente con un capítulo en su vida.

El momento del encuentro ocurrió durante una de las dinámicas de la casa, llamada "congelados, por lo que Karime Pindter, Gala, Briggitte, Mario Bezares y Arath de la Torre se quedaron inmóviles en el comedor. Fue ahí Cuando de pronto apareció en la puerta Paul Stanley, hijo de Paco Stanley.

El conductor se acercó a Mario visiblemente nervioso y conmocionado y dedicó unas palabras a quien fue amigo de su padre por muchos años, después de estar juntos en varios programas.

"Primero que nada estoy aquí porque yo lo decidí, ha pasado mucho tiempo, ha sido todo muy difícil para todos nosotros. Y yo solo quiero decirte que estoy en paz contigo... y yo ya solté porque tengo la cosa más hermosa en mi vida que es mi hija... Y quiero una nueva vida, dejar todo atrás. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia y bendiciones. Felicidades lo hiciste muy bien", dijo Paul entre lágrimas.

Mario Bezares no podía moverse, pero no pudo contener el llanto y ver directamente al hijo de su excompañero Paco Stanley. Finalmente, Paul Stanley tuvo que retirarse no sin antes felicitar al cuarto Mar, destacando el trabajo que han hecho como equipo durante todo el reality show.

Al terminar la dinámica, todos los miembros del Cuarto Mar se abrazaron y mostraron su apoyo a Mario, quien confesó que tenía muchas ganas de abrazar a Paul, algo que Arath aseguró que lo hará una vez que termine el reality.