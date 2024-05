Estas son las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify

Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.

México

1.- “Madonna” – Natanael Cano, Oscar Maydon.

2.- “Si no quieres no” – Luis R Conriquez, Neton Vega.

3.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris Mj.

4.- “Corazón de piedra” – Xavi.

5.- “300 Noches” – Belinda, Natanael Cano.

6.- “Tu name” – Fuerza Regida.

7.- “Natanael Cano: Bzrp Music Sessions, Vol. 59” – Bizarrap, Natanael Cano.

8.- “Un desperdicio” – Rels B, Junior H.

9.- “Entre las de 20” – Bizarrap, Natanael Cano.

10.- “Elvira” – Oscar Maydon, Gabito Ballesteris, Chino Pacas.

Global

1.- “Espresso” – Sabrina Carpenter.

2.- “Not Like Us” – Kendrick Lamar.

3.- “Million Dollar Baby” – Tommy Richman.

4.- “Euphoria” – Kendrick Lamar.

5.- “I Like The Way You Kiss Me” – Artemas.

6.- “Fortnight” – Taylor Swift, Post Malone.

7.- “Gata Only” - FloyyMenor, Cris Mj.

8.- “Too Sweet” – Hozier.

9.- “Beautiful Things” – Benson Boone.

10.- “A Bar Song (Tipsy)" – Shaboozey.

Argentina

1.- “Bésame (Remix)” – Bhavi, Seven Kayne, Milo j, Tiago PZK, KHEA, Neo Pistea.

2.- “Un besito más” – Salastkbron, Diel Paris.

3.- “30 grados” – El Turko, Mandale Flow.

4.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris Mj.

5.- “Piel” – Tiago PZK, Ke Personajes.

6.- “Tal para cual” – Salastkbron, Omar Varela.

7.- “Luna” – Feid, ATL Jacob.

8.- “Hola perdida” – Luck Ra, Khea.

9.- “Uh La La La” – DobleP, Salastkbron, Gusty DJ.

10.- “Santa” – Rvssian, Rauw Alejandro, Ayra Starr.

Chile

1.- “Gitana” - Pablo Chill-E, Bryartz.

2.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris Mj.

3.- “Enrolar” – Kidd Voodoo, DrefQuila.

4.- “Bastardo” – Pablo Chill-E, Ñengo Flow, Jere Klein.

5.- “Coa xorete” – Lucky Brown, Big Cvyu.

6.- “Daytona” - Cris Mj.

7.- “Santa” – Rvssian, Rauw Alejandro, Ayra Starr.

8.- “Cupido” – Engel Montaz, Kuv507, Latinnites Music.

9.- “Que hay amor” – Cris Mj.

10.- “Ese Guille” – Kidd Voodoo, Pablo Chill-E.

Colombia

1.- “Luna” – Feid, ATL Jacob.

2.- “Mírame” – Blessd, Ovy On The Drums.

3.- “Brickell” – Feid, Yandel.

4.- “Santa” – Rvssian, Rauw Alejandro, Ayra Starr.

5.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid.

6.- “Offline” – Young Miko, Feid.

7.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris Mj.

8.- “Amargura” – Karol G.

9.- “Si sabe Ferxxo”- Blessd, Feid.

10.- “Cual es esa” – Feid, Pirlo.

España

1.- “Badgyal” – SAIKO, JC Reyes, Dei V.

2.- “Santa” – Rvssian, Rauw Alejandro, Ayra Starr.

3.- “Adivino” – Myke Towers, Bad Bunny.

4.- “X’clusivo remix” – Gonzy, Saiko, Arcángel.

5.- “Yo lo soñé” – SAIKO, Omar Montes.

6.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris Mj.

7.- “El conjuntito” – El Bobe, Omar Montes.

8.- “La vida sin ti” – Rels B, Lia Kali.

9.- “La sevillana” – Omar Montes.

10.- “Luna” – Feid, ATL Jacob.