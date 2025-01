Estafan a Leticia Calderón con más de 300 mil pesos

Ciudad de México.- La actriz mexicana Leticia Calderón dio a conocer que fue víctima de un fraude bancario, en el que le robaron más de 300 mil pesos.

Durante su encuentro con medios de comunicación, Lety Calderón recordó el difícil momento en que sufrió un robo directamente desde su cuenta bancaria. Pese a que su banco logró bloquear una parte de la operación fraudulenta, la actriz perdió una suma significativa de dinero.

"Yo fui víctima. No de todo porque mi banco luego, luego bloqueó, pero sí me robaron una parte importante de dinero, afortunadamente no toda porque mi banco lo bloqueó y el banco ya no se hace responsable", compartió la actriz.

Calderón también señaló cómo intentó solucionar el problema con la institución financiera, pero no logró recuperar el dinero perdido. Según relató, el fraude implicó una cantidad superior a los 300 mil pesos.

"Fui a reclamar al banco, y el banco ya no se hizo responsable. Te da mucho coraje porque estamos hablando de tus ahorros, de tu patrimonio", agregó la famosa.