Está difícil ser flaca: Michelle Rodríguez habla de su cambio físico

Michelle Rodríguez, conocida por su papel en la serie de comedia “40 y 20”, ha sido el centro de atención en las redes sociales debido a su drástica transformación física.

Antes objeto de críticas por su peso, ahora enfrenta nuevos ataques tras haber perdido varias tallas.

A través de sus redes sociales, ha compartido cómo ha transformado las críticas negativas en material para su próximo proyecto en la Ciudad de México. En un vídeo promocional, Rodríguez expresó:

"Está bien difícil ser flaca… ahora todo el mundo me felicita, me dicen ‘qué bonita te ves’, ahora todo el mundo te quiere ligar, ahora toda la ropa te queda. ¿Ahora de qué me voy a quejar?". Esta declaración refleja su habilidad para convertir las críticas en material cómico y su disposición para abordar temas delicados con una perspectiva humorística.

La actriz ha demostrado que, a pesar de las críticas, se siente más segura y confiada con su nueva apariencia.