Esposa de Mauricio Barcelata denuncia a conductor por abusar de ella

La conductora de televisión María José Suárez ha hecho una denuncia pública en contra de su colega ‘Chito’ Villegas, acusándolo de drogarla y abusar de ella.

Reveló que recuerda haber sido narcotizada con escopolamina, también conocida como “droga zombie”, por parte del conductor del canal Bandamax.

“Yo era ‘La Boca’ de ‘Miembros al aire’, todo empezó ahí, empecé a recordar. Un día fue un señor a hablar de drogas y cómo hacer intervenciones, empecé a tener flashazos y no sabía qué era, no me acordaba de nada”, explicó la actriz.

Suárez detalló que al finalizar el programa se acercó al especialista y le contó lo que estaba ocurriendo por su mente.

“Y me dice que me drogaron, entonces empiezo a cuestionar los recuerdos que estoy teniendo y me dijo que me dieron burundanga”, añadió.