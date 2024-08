Esposa de Mario Bezares demandará a Shanik por culparlo de la muerte de Paco

Ciudad Juárez.– Las palabras de Shanik Berman dentro de "La Casa de los Famosos México" parece que van a tener consecuencias dentro y fuera del reality. A esta ola de enfrentamientos en contra de la comunicadora no solo se ha unido Marco Antonio Regil, sino también la esposa de Mario Bezares, Brenda Bezares.

Y es que la esposa de "Mayito" dio a conocer que presentará una demanda en contra de la periodista después de que culpó a su esposo de la muerte de Paco Stanley.

"Ahora que ya no pertenezco a nada, quiero decirles que siempre quise pertenecer a Tierra. La verdad, Marianita, van contra ti, mi amor, cuídate. Y también contra ti, Adrián Marcelo, los voy a extrañar... Y al que no voy a extrañar es a Mario, eres un hipócrita y te odio", dijo Shanik tras su expulsión del reality.

Las ácidas declaraciones de Berman causaron la molestia de Brenda:

“Con el corazón apachurrado, un poquito fracturado porque a uno no le gusta que le toquen lo que más le duele y obviamente mi familia es muy importante para mí. Ustedes saben todo el apoyo y lo unidos que estamos Mario y yo, y oír esas palabras a nivel internacional en la hora premium, de lo que dijo ésta señora sí duele”. Para Brenda escuchar esto fue sumamente doloroso, porque afecta directamente a su familia, quienes tuvieron que pasar por todo lo que implicó la muerte de Stanley, así como el fuerte impacto emocional que tuvo en ellos.

“Muy doloroso, estás alrededor de tu familia, de tus hijos, y que se expresen así de tu marido, de esa forma... lo único que ha hecho Mario es ser buen compañero, frontal, ser directo, no trata mal a las mujeres, no aprovecharse de nadie, no utilizar a las personas y siempre le dijo de frente ‘no me llevo bien contigo’”.

Puntualizó que ya se comunicó con sus abogados para comenzar a tomar acciones en contra de Berman, pues se trata de señalamientos sumamente delicados que recaen en la imagen de Mario Bezares tras 25 años de una situación legal.