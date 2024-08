Especialista en salud mental asegura que Mariana es una psicópata

Ciudad Juárez.– Mariana Echeverría destacó en "La Casa de los Famosos México" por ser uno de los personajes más odiados dentro del reality, principalmente por su actitud controladora, además de sus críticas fuertes hacia sus compañeros, situación que no pasó desapercibida y que sin duda afectó su permanencia en el programa.

Sobre estos conflictos, durante el programa "Chisme No Like", el especialista en salud mental Javier Suárez compartió sus observaciones sobre la conductora.

Suárez analizó la actitud de la comediante durante su estancia en el reality, destacando una falta de empatía y un comportamiento frío y distante, incluso hacia su propio hijo.

Han pasado semanas de que no ve a su hijo y lejos de tener una palabra de: ‘lo extraño’, no, es: ‘ese pinch* escuincle’, tiene dos nanas, tiene dos choferes, tiene quién le limpie, tiene quién le haga... bueno, pero no tiene a su mamá” señaló Suárez, según el medio Milenio.

“Pero no creo que ésta falta de empatía es muy importante para entender a la psicópata, se basa en falta de empatía y si tú le reclamas algo ¿qué te va a decir? ‘Ay no manches, tienes dos choferes, tienes dos nanas, no estés molestando”.

El experto criticó la falta de emotividad de Echeverría, argumentando que su actitud podría reflejar una profunda carencia de empatía, no solo hacia su hijo, sino también hacia las personas que la rodean.

Además, Suárez sugirió que esta falta de afecto podría estar afectando negativamente su relación con su esposo, el futbolista Óscar Jiménez.