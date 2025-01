'Es una persona mala'; Alexa asegura temer de que su padre salga de prisión

Ciudad Juárez.– Alexa Hoffman, quien fue víctima del actor Héctor Parra, su padre, y quien se encuentran en prisión luego de que fue hallado culpable por el delito de corrupción de menores, expresó por primera vez su opinión tras darse a conocer la reducción de sentencia del famoso.

En un mensaje compartido en Instagram, la joven relató el impacto emocional y personal que ha enfrentado desde que decidió iniciar el proceso legal contra su padre y llamó a todos a no caer en la desinformación, esto luego de que muchos internautas han dudado sobre la veracidad de su testimonio y alegan la inocencia del actor, quien cuenta con el apoyo de su otra hija, Daniela Parra.

Y es que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó ajustar la condena de Héctor Parra, reduciéndola de 13 años y 10 meses a 12 años y 6 meses. Según explicó Samara Ávila, abogada del actor, esta medida se debe a criterios técnicos relacionados con la forma en que se calculó el daño en los delitos que se le imputaron.

En su publicación, Alexa compartió detalles sobre cómo ha sido su experiencia desde que decidió denunciar a los 18 años. Ahora, con 23 años, destacó que su madre no tuvo injerencia en las decisiones relacionadas con el proceso legal, desmintiendo así rumores que han circulado en los medios. Respecto a la reducción de la pena, explicó que fue una cuestión técnica: “El agravio no se le puede como sumar a dos delitos. No se puede agraviar por lo mismo a los dos delitos que tiene, entonces se lo quitaron a uno, por eso se redujo la condena”, señaló.

Sin embargo, también hizo hincapié en que esta decisión no disminuye el sufrimiento que ha enfrentado ni la culpabilidad de su padre.

Alexa también expresó su rechazo a cualquier posibilidad de que su padre obtenga beneficios legales que le permitan salir antes de tiempo.

Afirmó que no busca dinero ni ninguna reparación económica, dejando claro que su única prioridad es su seguridad.

“No quiero dinero de gente que hace daño de verdad, no quiero un centavo de ahí, ni quiero ni lo necesito (...), si paga, puede tener ciertos beneficios de condena y salir en libertad condicional después de cumplir la mitad de la condena”, compartió la joven.

Alexa dejó claro que el solo pensamiento de su padre en libertad le genera temor.