Erika Buenfil recibe llamada de Ernesto Zedillo Jr. durante entrevista

Erika Buenfil habló con diversos medios sobre el encuentro de su hijo Nicolás con su padre, Ernesto Zedillo Jr., luego de que Nicolás publicara imágenes de la reunión en redes sociales. Erika comentó que fue una sorpresa grata y que Nicolás se sintió tranquilo al respecto.

Durante la entrevista, Erika recibió una llamada de Zedillo Jr. y, aunque mostró nerviosismo, aclaró que mantienen comunicación cuando se trata de asuntos relacionados con Nicolás. Erika señaló que es responsable al 100 por ciento de su hijo y se encarga de los permisos necesarios.

"(Nos comunicamos) cuando hay acuerdos con respecto a Nicolás, los permisos, yo me encargo de los permisos de un día a destiempo, que no sea fin de semana, yo soy responsable de Nicolás al 100 por ciento y, a veces, no le doy permiso porque tiene otras cosas que hacer", precisó.

En ese momento, recibió una llamada de Ernesto, lo que la tomó por sorpresa. Avergonzada, admitió que la llamada era de su hijo, lo que la llevó a bloquear su teléfono para evitar más interrupciones.

"Ay Dios, justo habló, ¡magia!, qué horror... deja poner ´bloquear´al télefono porque van a insistir y voy a quedar mal, más de frente no puedo haber sido, qué ridiculez, qué cosa´", dijo, visiblemente avergonzada.

Finalmente, Erika negó que Nicolás haya pensado en cambiar su apellido por el de su padre. Afirmó que Nicolás sigue siendo Nicolás Buenfil y que el cambio de apellido es una decisión personal que se dará a su debido tiempo.