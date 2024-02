'Eres una escoria'; Poncho estalla contra Mayer por hablar de su esposa

Luego de que Poncho de Nigris reveló durante una entrevista que tenía prohibido hablar de Sergio Mayer en las instalaciones de la empresa, pues aseguró que al parecer estaba vetado de la televisora, el ex Garibaldi se defendió con todo y dijo que todo era mentira y desde ese momento se ha desatado una ola de declaraciones entre los dos famosos.

A esa polémica se sumó una trasmisión en vivo que hizo Mayer en su cuenta de Instagram, donde siguió hablando del tema y comenzó a revelar algunas cosas sobre la esposa de Poncho.

Por ello esta mañana de Nigris no se quiso quedar callado y durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, el famoso respondió a las declaraciones del exdiputado, a quien calificó de ser un "m13rd" y una "escoria".

Y es que más allá del escándalo por el veto, el enfado de Poncho se dio luego de que aparentemente Mayer dio a entender en sus redes sociales que Poncho controla a su esposa: "Sobre si la trata mal, no lo sé. No puedo decir algo tan grave. Es algo muy delicado. Lo que sí sé es que parte de su misoginia. A ella la invitaron a entrar a ‘La casa de los famosos’, pero él dijo que por ser mujer, no podía y no debía entrar", dijo Sergio Mayer en TikTok.

Tras esta declaración, de Nigris aseguró que se había pasado y se estaba metiendo con su familia, algo que no permitiría.

"Involucraste a mi esposa, no se vale. Mi respeto para Isabela (esposa de Mayer), es una dama, es una fregona (...) y nunca la involucraría en chismes".

Por último, Poncho pidió que ya no le pregunten del tema, ya que Mayer no tiene trabajo y de eso quiere seguir resaltando.