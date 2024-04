'En mi vida no existe esa persona', novia de Juan Osorio habla sobre Niurka

Luego de que la cubana Niurka Marcos la llamó mantenida, Eva Daniela, novia del productor mexicano Juan Osorio, respondió a la agresión.

"No me interesa hablar de ese tema", dijo la joven actriz en un encuentro con medios de comunicación. "No (hablaré de eso) porque en mi vida no existe esa persona", sentenció Eva Daniela.

La pareja de Juan Osorio evitó hablar de Niurka Marcos luego de que la vedette ha arremetido contra ella desde hace varios meses.

"Ella es mantenida por él, prácticamente... es una persona que él mantiene, literalmente", dijo Niurka Marcos en su momento.

Al parecer, a la cubana no le gustó que hayan comparado la relación entre Juan Osorio y Eva Daniela con la que ella tuvo en su momento con el productor.