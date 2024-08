'Él tenía 20 y yo 16 años'; aseguran que Sian salió del clóset por error

Ciudad Juárez.– Desde que Sian entró a "La Casa de Los Famosos México" uno de los temas más recurrentes y polémicas que rodean al joven cubano ha sido su orientación sexual, y es que muchos rumores en las redes sociales lo vinculan con el ambiente LGBT+, incluso en su momento hasta Wendy Guevara llegó a decir que lo vio en una ocasión en un bar gay en Cuba.

Y es que al parecer, sin querer, sus palabras durante una charla con sus compañeros de reality pudieron haber revelado que Chiong mantuvo una relación sentimental con una persona de su mismo sexo.

“Yo no me sentía preparado, pero era una persona que me hacía muy feliz. Yo venía, obviamente, de otra ruptura del corazón, donde no quería pasar más por eso. Y esa persona llega a mi vida y comienza a portarse muy lindo, a darme mucho amor, yo me empecé a sentir protegido con esa relación...”, relató Sian.

No obstante, la palabra “lindo” despertó la interrogante de algunos de sus compañeros. Sabine Moussier fue quien lo interrumpió de su relato para preguntarle: “¿Era hombre?”. “No, una mujer. Éramos niños. Él tenía 20 y yo tenía 16 años”, le respondió Sian.

Sin embargo, la cara de sorpresa fue evidente en varios de los participantes del reality. Especialmente porque en su respuesta rápida volvió a utilizar el artículo determinado “Él” para referirse a un personaje masculino.

El videoclip de dicho momento se hizo viral por redes sociales y fueron muchos internautas los que lo tomaron como una confirmación de que Sian Chiong ha mentido a lo largo de estas semanas, al negar su verdadera orientación sexual.