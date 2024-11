El rapero NBA YoungBoy se declara culpable de fraude con medicamentos recetados

Utah.- Un artista de rap radicado en Luisiana se declaró culpable el lunes de su papel en una red de fraude de medicamentos recetados a gran escala que operaba desde su casa multimillonaria en Utah.

El rapero NBA YoungBoy, cuyo nombre real es Kentrell Gaulden, ingresó a un tribunal en Logan, Utah, con la cabeza gacha mientras presentaba su declaración de culpabilidad por su participación en el supuesto plan, informó KTVX-TV.

El rapero de 25 años fue acusado originalmente en el Tribunal de Distrito de Logan de 46 cargos relacionados con el presunto delito. El lunes, se declaró culpable de dos cargos de fraude de identidad (delito grave de tercer grado), dos cargos de falsificación (delito grave de tercer grado) y seis cargos de conducta ilegal en farmacia (delito menor). Gaulden se declaró culpable de los cargos restantes.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Gaulden no cumplirá condena en prisión en Utah. En cambio, sus cuatro cargos por delitos graves se redujeron a delitos menores de clase A y se le ordenó pagar una multa de 25 mil dólares, informó la cadena de televisión.

El juez de distrito Spencer Walsh aceptó suspender la sentencia de prisión, ya que se espera que Gaulden cumpla una pena “sustancial” de 27 meses en una prisión federal por cargos relacionados en un caso que se originó en el condado de Weber, Utah. Después de su liberación, Gaulden será puesto en libertad condicional supervisada federal durante cinco años.

“Este es un caso único en el que han estado involucradas múltiples jurisdicciones, tanto del sistema federal como del estatal”, dijo el fiscal estatal Ronnie Keller. “En realidad, se trata de un pequeño engranaje en una rueda más grande que, en última instancia, busca justicia”.

Gaulden había estado viviendo en Utah bajo arresto domiciliario tras haber estado presuntamente involucrado en un tiroteo en Miami en 2019. Su traslado a Utah se produjo como parte de un acuerdo en 2021 en el que sus abogados argumentaron que "mudarse a Utah mantendría a YoungBoy fuera de problemas".

Durante su audiencia del lunes, Walsh dijo que estaba claro que Gaulden era un joven muy talentoso.

“He visto muchas veces a hombres y mujeres jóvenes con mucho talento y potencial. Pueden perder ese potencial cuando empiezan a luchar de verdad con sus adicciones”, dijo Walsh a Gaulden. “No quiero eso para ti”.

Walsh continuó diciendo: “Estoy seguro de que en su futuro, una vez que haya cumplido con su condena en prisión federal, podrá tener mucho éxito en la libertad condicional federal y tendrá un futuro muy brillante en el que podrá alcanzar su máximo potencial en todos los aspectos de su vida. Mucha suerte, señor Gaulden”.

Gaulden, de Baton Rouge, Luisiana, también es conocido como YoungBoy Never Broke Again y ha logrado cuatro álbumes n.º 1 en el Billboard 200 y un éxito Top 10 en el Billboard Hot 100. Su música incluye "38 Baby", "Outside Today" y la canción de Tyler, The Creator, "Wusyaname", en la que aparece con Ty Dolla $ign. Esa colaboración les valió una nominación al Grammy en 2022 a Mejor interpretación de rap melódico.

Billboard informó que solo la estrella del pop Taylor Swift y el rapero Drake tuvieron más reproducciones en 2022, a pesar de que Gaulden casi no tuvo difusión en la radio. Según Spotify, Gaulden tiene más de 16 millones de oyentes mensuales.