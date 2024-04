El Malilla y Kenia Os desatan rumores de romance

Dos de los cantantes mexicanos más famosos y populares del momento se juntaron y las redes sociales explotaron: El Malilla y Kenia Os presumieron su encuentro y de forma casi inmediata los fans los han comenzado a relacionar sentimentalmente, pues el originario de Valle de Chalco escribió en su publicación un texto que ha sido el principal argumento de la nueva teoría.

A través de su cuenta de Facebook, el creador de éxitos de reguetón mexa como B de Bellako, Azotame y el sencillo para la comunidad LGBT+ Rebote compartió una foto a lado de la originaria de Monterrey, Nuevo León.

“Tu maleante bebé”, escribió El Malilla, desatando euforia y enojo entre los fans de él y Kenia Os, pues muchos de ellos a pesar de las teorías de quienes apoyan o quieren que una relación sentimental suceda entre ambos, han asegurado que son géneros totalmente diferentes y que sus carreras en ascenso no permiten que algo así sucediera, aunque las ganas por una colaboración musical son los comentarios que más abundan.

¿Quién es El Malilla, el mexicnao que colabora con J Balvin?

La escena musical urbana está a punto de recibir uno de los dúos más anticipados del año, marcado por la colaboración entre El Malilla, de origen mexicano, y el renombrado artista colombiano J Balvin. Este anuncio ha generado una ola de expectativas entre los fanáticos y profesionales de la industria, prometiendo un proyecto que, según palabras de El Bellako, “se viene algo muy duro, la neta. Se vienen cosotas”.

Fernando Hernández, conocido artísticamente como El Malilla y apodado “El Chamako De Valle”, ha recorrido un camino musical que comenzó desde sus quince años en Valle de Chalco, Estado de México. Lo que inicialmente arrancó como un pasatiempo, se transformó en una carrera durante la pandemia, impulsando a Hernández a sumergirse de lleno en el mundo de la música.

Su destreza y estilo único lo posicionaron rápidamente en el radar de grandes eventos y artistas, como El Coca-Cola Flow Fest y “La Santa Fiesta” en el emblemático Foro Sol, consolidando su lugar en el género del reguetón underground.

La conexión entre El Malilla y J Balvin se inició de una manera que muchos artistas emergentes sueñan, a través de una simple interacción en las redes sociales que rápidamente se convirtió en una prometedora colaboración. “Yo con el Balvin hablo y así… Él me siguió, me dio ‘Follow’ y yo le escribí:

‘No mames, no me la creo’. Y él me contestó: ‘Créetela Ma’G’”, relató emocionado El Malilla. Este intercambio digital no solo demuestra la accesibilidad y el poder de las redes sociales en la industria musical moderna, sino también el reconocimiento del talento emergente por parte de figuras establecidas como J Balvin.