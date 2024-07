Él es Alfredo Abundis, primer exnovio mexicano de Irina Baeva

Irina Baeva está en la mira después de que se diera a conocer que terminó su relación con Gabriel Soto. Sin embargo, antes de que fuera novia del actor, la rusa tuvo un romance con un joven mexicano llamado Alfredo Abundis.

La relación de Irina Baeva y Alfredo Abundis se dio hace varios años cuando la actriz llegó a México buscando una oportunidad en la actuación, por lo que se especuló que su exnovio la ayudó económicamente.

¿Quién es Alfredo Abundis y cómo inició su romance con Irina Baeva?

Alfredo Abundis es un ingeniero en electrónica, quien conoció a Baeva meses antes de su llegada al país.

En una entrevista con Arturo Gallegos, Alfredo compartió detalles sobre su relación y cómo apoyó a Irina en su búsqueda de éxito. El joven señaló que conoció a la actriz en el 2010 debido a que publicó un anuncio para rentar un cuarto en la casa de su tío.

Irina, buscando un lugar donde vivir, vio el anuncio y comenzó a comunicarse con Alfredo. Durante seis meses, intercambiaron mensajes y se conocieron virtualmente antes de que Irina tomara la decisión de mudarse a México.

La actriz compró su boleto de avión con la ayuda de sus padres. Alfredo fue quien la recibió en el aeropuerto y la llevó a su nuevo hogar, pero dejó claro que Irina llegó por sus propios medios.

“Era el año 2010, agosto, por ahí... yo iba a mitad de la carrera universitaria, puse un anuncio para rentar cuartos de una casa de un tío, de aquí en Lindavista, ella lo vio, yo le hablé, estuvimos hablando seis meses antes, dejo la universidad, se dio de baja”.

Al llegar a México, Irina tenía un objetivo claro: ingresar al Centro de Educación Artística (CEA). Su primer intento no tuvo éxito, pero no se dio por vencida.

“Venía muy clavadísima con el tema del CEA, de actuar, muy disciplinada a eso, en el primer año no quedó en el CEA, al siguiente quedó y se puso bien feliz. Nos fuimos a vivir detrás de San Ángel, ella se iba al CEA y yo me iba en la mañana trabajar; estaba todo el día en el CEA, hasta en la noche, yo pasaba por ella o llegaba sola a la casa y me contaba su día”.

Durante este tiempo, la relación entre Alfredo e Irina floreció, y él le declaró su amor en un viaje a Valle de Bravo. Decidieron vivir juntos cerca de San Ángel para facilitar el acceso de Irina al CEA y reducir su tiempo de transporte.

Alfredo Abundis dice por qué terminó su relación con Irina Baeva

En otra entrevista con una tiktoker, Alfredo Abundis dijo las razones por las que terminó su relación con la actriz e incluso la describió como una persona "cruel y despiadada", así como caprichosa y egocéntrica

“Era como muy caprichosa, como muy ególatra por así decirlo [...] Sí es cruel, la verdad sí. Sí es cruel. Es como... despiadada. Desalmada. Prepotente tal vez, ahora con su fama y el dinero que ya tiene y que le va bien. Pero pues la gente la baja”.

A pesar de estas críticas, Alfredo reconoce que su relación con Irina fue una experiencia valiosa. Sin embargo, subraya que ella siempre estuvo más interesada en su desarrollo profesional que en su relación sentimental.

“Pienso que era fría, pero que aún siendo fría era sincera (...), era muy desentendida de la relación a veces, siempre estaba muy obsesionada con lo de la actuación. Todas las energías y las ganas las ponía en eso, el CEA. A la relación no tanto, así era ella, creo que no se compromete mucho con las relaciones, va mucho por los objetivos”.

Con el tiempo, los caminos de Alfredo e Irina se separaron debido a sus objetivos incompatibles. Mientras Irina aspiraba al estrellato, Alfredo comprendió que lo mejor era dejarla ir para que pudiera perseguir sus sueños.

“Platicábamos de los planes de cada uno. Y llegó un momento en que había mucha incompatibilidad entre los caminos de ambos. Ella sí aspiraba al estrellato, al éxito y por eso la dejé ir (…), realmente no le ponía empeño a la relación, todas sus energías estaban concentradas en seguir actuando y destacar como actriz”.