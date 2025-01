Efigenia Ramos asegura que Silvia Pinal se le hizo presente desde el más allá

Ciudad de México.– Efigenia Ramos, una de las amigas más cercanas a la actriz Silvia Pinal, reveló un suceso inusual en una casa, aparentemente la mansión de Silvia Pinal en CDMX, y lo relacionó con la muerte de la actriz. Y es que para la también exasistente personal de Pinal, el hecho extraño fue una clara manifestación de la famosa.

"La otra vez llegaron muchas palomitas chiquititas a la casa y sí las grabé porque dije ‘algo está pasando, aquí hay algo’; nunca las había visto y yo creo que a lo mejor era ella. Fue reconfortante, como diciendo: ‘Aquí estoy, no te he dejado’. Yo creo que ya descansó, ya está tranquila, además, todo está muy bien", reveló durante una entrevista con medios.

Y es que confesó que se siente muy triste por la partida de la última gran diva del cine mexicano, pues no solo era su asistente personal, también llegó a formar un lazo de amistad con ella.

“Me siento muy triste, yo creo que esta tristeza no se me va a acabar en mucho tiempo porque estoy sola y siento que me falta algo muy importante en la vida”.