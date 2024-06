Eduardo Yáñez da su versión por altercado con reportera

Eduardo Yáñez se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de protagonizar un altercado con una reportera que intentó entrevistarlo. Las imágenes del momento se volvieron virales en redes sociales.

Resulta que tuvo un encontronazo con la prensa durante su llegada a los premios Grandeza Hispana. Al parecer Eduardo Yáez tomó la decisión de quitarle el celular a una mujer que estaba cubriendo el evento, provocando la molestia de los demás medios de comunicación.

El actor negó de manera contundente que haya agredido a la reportera. Dijo que todo se trató de un accidente.

Explicó que en un momento de la entrevista todos se comenzaron a empujar y en ese momento el celular de la reportera quedó en sus manos. Una vez que la situación fue controlada por el personal de seguridad el actor le mandó el celular a la reportera.

"Nos empezaron a empujar hacía dentro, me venía picando con el teléfono, se rompió su "palito", me quedé con el celular en las manos, seguí mi camino y ya se lo mandé (el celular)", contó.

"Nada me molestó. Si ella me va a denunciar por algo que no hice que lo haga. Están haciendo demasiado de algo que no pasó. Ya he tenido otras experiencias con ella y es sumamente agresiva. Nadie agredió a nadie", sentenció.