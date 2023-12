Eddie Murphy quiere que 'Candy Cane Lane' te sumerja en el espíritu navideño

Nueva York.- Eddie Murphy tiene buenos recuerdos de su infancia cuando se reunía con su familia en Brooklyn y quedaba envuelto en la maravilla de la temporada mientras veían películas navideñas clásicas. Ahora, su deseo navideño es que su nueva película, “Candy Cane Lane”, creará recuerdos similares para otros.

Cargando...

"Eso estaba en mi mente cuando elegimos este guión... queremos hacer algo que vaya a existir para siempre", dijo Murphy. “Cuando era niño, solíamos ver 'Qué vida maravillosa', 'Cómo el Grinch robó la Navidad' y 'El brillante año nuevo de Rudolph'... Creo que hicimos una película como esa, que la gente verá una y otra vez. de nuevo".

El lanzamiento de Prime Video sigue a Chris Carver (Murphy), quien está obsesionado con ganar el concurso anual de decoración navideña de su vecindario. Al tropezar con una tienda misteriosa, sin saberlo, llega a un acuerdo con un elfo bien intencionado pero un poco travieso llamado Pepper (Jillian Bell), que da vida a los 12 días de Navidad. Eso se convierte en un dolor de cabeza navideño para la ciudad y pone a Carver en riesgo de transformarse en un adorno en miniatura.

"Existe un elemento mágico en la película, esa imaginación que tienen los niños y toda su fantasía", dijo Tracee Ellis Ross, la estrella de "Black-ish" y "Girlfriends" que interpreta a la esposa de Murphy. "Estoy emocionado de ver a los niños ver la película".

Cargando...

Ross y Murphy son tan dinámicos en la pantalla que es difícil creer que los dos actores nunca hayan trabajado juntos antes, y mucho menos nunca se hayan conocido. Carol, de Ross, es la mejor compañera de equipo conyugal, lo que aporta ligereza a la extrema competitividad navideña de su marido.

“Ella es una comediante y una gran actriz y todo eso se unió. E improvisa... ni siquiera esperas encajar con un actor”, dijo la nominada al Oscar, de 62 años. Riendo, añadió: "La mayoría de las veces, tienes una relación de trabajo y no hay clics, pero en esta sí hay muchos clics".

La película también está protagonizada por Thaddeus J. Mixson, Ken Marino y David Alan Grier, junto con un elenco que incluye a Nick Offerman, Robin Thede y Chris Redd, cuyos personajes de figurillas son víctimas pasadas de las payasadas de Pepper.

La película fue escrita por Kelley Younger, cuya familia creció en Candy Cane Lane en El Segundo, California, un vecindario conocido por su decoración navideña competitiva. Si bien hay muchos momentos agradables en la historia, la película también está repleta de escenas de acción.

"Quería una película que tuviera todo lo que me gusta", dijo el director Reginald Hudlin. “Me encantan las películas navideñas. Me encanta la música navideña. Me encantan los colores. Pero también me encantan las películas de acción... Así que dije, ¿por qué no poner todo lo que te gusta en una sola película?”, explicó Hudlin, cuya película de 1990 “House Party”, protagonizada por Kid 'n Play, se añadió al Registro Nacional de Cine el año pasado. "Las películas navideñas son sorprendentemente elásticas".

"Candy Cane Lane" es la primera película navideña de Murphy y su primer reencuentro con Hudlin desde su clásico de 1992 "Boomerang". La súper popular comedia romántica ayudó a expandir a Murphy más allá de los primeros papeles de comedia y películas de acción, permitiéndole prosperar en el nuevo territorio de Hollywood como un elegante mujeriego.

“Me encanta que 'Boomerang' tenga las piernas que tiene. Me encanta que todavía funciona”, dijo Murphy sobre la película que también protagonizó Halle Berry, Robin Givens, Martin Lawrence y Grier. "Me encanta que toda la gente que estuvo en ella hizo cosas increíbles y sí, estoy orgulloso de esa película".

Antes de la pandemia de covid-19, Murphy planeó regresar a sus raíces de comediante, pero cuando la crisis de salud global trastornó a gran parte del mundo, Murphy volvió a hacer películas. Recientemente terminó el rodaje de “Beverly Hills Cop: Axel Foley”, la cuarta entrega de su exitosa franquicia casi 30 años después del último capítulo.

"No es algo que descartaría y diría que nunca haría", dijo Murphy sobre volver al stand-up.

Pero lo que Murphy y Ross pretenden hacer es brindarles a sus amigos y seres queridos otra razón más para pasar tiempo juntos no solo durante esta temporada navideña, sino también en las futuras.

"Esa es la esperanza, que hayamos hecho un clásico atemporal", dijo Ross.

Murphy, padre de 10 hijos y abuelo, se hace eco de los sentimientos de Ross: “Las películas navideñas tienen una audiencia incorporada: toda tu familia está junta y quieren ver algo que puedan ver todos juntos... si haces un buen trabajo, los miras para siempre”.