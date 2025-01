Drake demanda a Universal Music por polémica canción de Kendrick Lamar

Nueva York.- La pelea entre superestrellas del hip hop se intensificó este miércoles cuando Drake demandó a Universal Music Group por difamación por la canción despectiva de su rival Kendrick Lamar, "Not Like Us".

La demanda, presentada en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York, alega que UMG, el sello discográfico matriz de Drake y Lamar, publicó y promocionó la canción a pesar de que incluía acusaciones falsas de pedofilia contra Drake y sugería que los oyentes debían recurrir a la justicia por mano propia. Lamar no es nombrado en la demanda.

El resultado, dice la demanda, fue intrusos que dispararon a un guardia de seguridad y dos intentos de allanamiento en la casa de Drake en Toronto, odio y acoso en línea, un golpe a su reputación y una disminución en el valor de su marca antes de su renegociación de contrato con UMG este año.

“La demanda no se refiere al artista que creó 'Not Like Us'”, dice la demanda, refiriéndose a Lamar. “Se trata, en cambio, enteramente de UMG, la compañía musical que decidió publicar, promover, explotar y monetizar acusaciones que, según entendió, no solo eran falsas, sino también peligrosas”.

La demanda afirma más adelante que “UMG lo hizo porque entendió que las acusaciones incendiarias e impactantes de The Recording eran una mina de oro”.

Y, según la demanda, la compañía musical ha realizado grandes inversiones y ha utilizado sus conexiones para organizar que “Not Like Us” se interprete en el Super Bowl del próximo mes, donde Lamar será el entretenimiento del medio tiempo.

La demanda, que busca un juicio y una cantidad no revelada de dinero por daños y perjuicios, también repitió acusaciones en otros documentos legales de que UMG promovió falsamente la popularidad de "Not Like Us" en los servicios de streaming.

La canción está nominada a cinco premios Grammy, incluidos grabación del año y canción del año.

UMG refutó las acusaciones de la demanda en una declaración el miércoles por la tarde.

“No sólo estas afirmaciones son falsas, sino que la idea de que busquemos dañar la reputación de cualquier artista, y mucho menos la de Drake, es ilógica”, afirmó la empresa. “Hemos invertido muchísimo en su música y nuestros empleados en todo el mundo han trabajado incansablemente durante muchos años para ayudarlo a lograr un éxito comercial y financiero personal histórico”.

La compañía agregó: “A lo largo de su carrera, Drake ha utilizado intencionalmente y con éxito a UMG para distribuir su música y poesía y participar en 'batallas de rap' convencionalmente escandalosas para expresar sus sentimientos sobre otros artistas. Ahora busca utilizar el proceso legal como arma para silenciar la expresión creativa de un artista y reclamar daños y perjuicios a UMG por distribuir la música de ese artista”.

Los representantes de Lamar no respondieron a los correos electrónicos solicitando comentarios.

La disputa entre Drake, un rapero y cantante canadiense de 38 años y cinco veces ganador del Grammy cuyo nombre completo es Aubrey Drake Graham, y Lamar, un ganador del Premio Pulitzer de 37 años , es una de las más grandes del hip-hop en los últimos años, con dos de las mayores estrellas del género en el centro.

Los dos colaboraron ocasionalmente hace más de una década, pero Lamar comenzó a lanzar ataques públicos contra Drake a partir de 2013. La pelea se intensificó abruptamente el año pasado.

Los abogados de Drake, de Willkie Farr & Gallagher, firma con sede en Nueva York, dijeron que la demanda busca responsabilizar a UMG por promover deliberadamente acusaciones falsas y difamatorias en su contra. Dijeron que los disparos y los intentos de allanamiento en la casa de Drake, y la crítica en línea, lo impulsaron a sacar a su familia de la casa, y que teme por su seguridad y la de ellos.

“A partir del 4 de mayo de 2024 y todos los días desde entonces, UMG ha utilizado sus enormes recursos como la compañía musical más poderosa del mundo para elevar un mensaje peligroso e incendiario que fue diseñado para asesinar el carácter de Drake y condujo a una violencia real en la puerta de Drake”, dijo el bufete de abogados en un comunicado.

“Esta demanda revela las consecuencias humanas y comerciales de la elevación de las ganancias de UMG por encima de la seguridad y el bienestar de sus artistas, y arroja luz sobre la manipulación de los artistas y el público para obtener ganancias corporativas”, afirmó.