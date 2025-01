'Es una vulgar'; Niurka arremete vs policía que la multó por no usar el cinturón

Mérida.– La polémica vedette cubana Niurka Marcos causó gran indignación entre usuarios en las redes sociales después de que compartió a través de sus historias en Instagram la manera en que se comportó frente a un oficial de Vialidad, y es que a la famosa no le pareció que el funcionario público le aplicara una multa por no traer su cinturón de seguridad mientras viajaba en un vehículo a lado de su pareja.

En sus historias de instagram, Niurka manifestó su desacuerdo con la acción del oficial, asegurando que en los cuatro años que lleva viviendo en Mérida, nunca había tenido una experiencia similar. Según sus declaraciones, los oficiales que ha encontrado en la ciudad siempre han sido amables y cordiales, a diferencia del que la multó.

Durante el altercado, la vedette cuestionó al oficial sobre la razón de la multa, indicando que en ningún momento había recibido una infracción previa por la misma razón. La respuesta del oficial fue clara: "No sé por qué no se la hayan puesto, pero sí es sancionable".

En una historia posterior Niurka comentó que lo más probable era que el oficial buscaba un soborno, asegurando que ella no hace ese tipo de prácticas: “Este seguro quería una mordida o algo y yo no hago esas cosas”. Al final no quedó claro si el oficial de tránsito levantó la multa hacia la vedette o si esta logró librarse de la sanción

A pesar de los hechos, la mujer recibió cientos de críticas en las redes, ya que aseguraron que no fue la manera de exhibir al oficial, además de que el reglamento de tránsito indica que sí se debe usar siempre el cinturón de seguridad.