Directores Nolan y Villeneuve hablan sobre 'Tenet' y 'Dune'

Christopher Nolan tuvo un año excepcional con “Oppenheimer”, pero “Tenet” no había salido de su mente.

El thriller de espionaje palíndromo protagonizado por John David Washington y Robert Pattinson se estrenó en un momento complicado durante la pandemia, cuando muchos cines estaban cerrados en Nueva York y Los Ángeles. Y esas copias de la película en formato IMAX de 70 mm y 70 mm, que demostraron ser tan inmensamente populares entre el público de “Oppenheimer”, estaban simplemente enlatadas.

“Es una película que fue diseñada, casi más que cualquier otra que haya hecho, para ser disfrutada en ese formato”, dijo Nolan a The Associated Press. “Cuando escuché que iban a hacer copias de ‘Dune: Part Two’ en filme, salté a eso y pensé: ¿qué pasaría si reestrenáramos la semana antes? Podemos desempolvar los proyectores”.

Nolan planteó la idea a los ejecutivos de Warner Bros., Pam Abdy y Michael De Luca, y “lo entendieron”.

A partir del 23 de febrero, “Tenet” regresará a los cines en el formato favorito de Nolan, en lugares como AMC Lincoln Square, en Nueva York, y Universal CityWalk y TCL Chinese en el área de Los Ángeles, Nashville, Tennessee, y Tempe, Arizona en Estados Unidos, así como Londres en Reino Unido y Melbourne en Australia.

Nolan y Denis Villeneuve, amigos de toda la vida, charlaron recientemente con The Associated Press, luego de una proyección con entradas agotadas de “Tenet” sobre este relanzamiento y el próximo estreno de “Dune: Part Two”, así como la sensación de que, una década después de que Kodak casi dejó de hacer películas por completo, el público está volviendo a sentir amor por el filme.

A continuación, extractos de la conversación, que ha sido editada para una mayor claridad y brevedad.

AP: Conozco personas que se abstuvieron de ver “Tenet” por completo, aferrándose a la esperanza de que tuviera un relanzamiento adecuado.

NOLAN: Yo, que vivo en Los Ángeles, nunca llegué a verla con público. Aquí llegó primero a streaming, por lo que esta es una oportunidad realmente divertida para ofrecerla a la gente de la manera en que se pretendía. Lo que pasa con “Tenet” es que creo que, de todas las películas que he hecho, es la que tiene mucho que ver con la experiencia de ver películas. Se trata de ver películas de espías en cierto modo. Trata de aprovechar esa experiencia y llevarla a este lugar tan magnificado y un poco loco. Mucho de eso tiene que ver con el sonido, la música y esa enorme imagen.

La mayoría de la gente ve nuestras películas en casa, numéricamente hablando, pero la identidad de estas películas está realmente definida por su presentación inicial en cines. Y esa emoción se mantiene. Más que cualquier otra película que haya hecho, “Tenet” fue diseñada para tener esta identidad muy teatral, IMAX, extraordinaria.

AP: “Dune: Part Two” (en español “Duna (parte dos)”) fue filmada en IMAX digital, pero será exhibida en filme. ¿Puedes explicar cómo funciona esto?

VILLENEUVE: No estaba planeado que yo fuera a estrenar una película IMAX. Fue un poco como un regalo de la vida, la película se retrasó debido a las huelgas (de guionistas y actores de Hollywood). Alguien vino con la idea de probarlo. Mencionaron esto una vez y luego me sentí como un perro que no lo podía dejar ir. Hicimos algunas pruebas y pensé que se veía absolutamente increíble. La idea de experimentar, y, francamente, Chris dirá “hacer trampa” porque...

NOLAN: ¡No iba a decir eso!

VILLENEUVE: Pero, aun así, dejé el filme hace mucho tiempo. O no dejé la película, la película me dejó y se me rompió el corazón.

NOLAN: La película quiere que vuelvas.

VILLENEUVE: Estoy coqueteando con la idea, Chris Nolan.

AP: Muchas de tus películas han crecido hasta significar más para la gente a lo largo de los años. “Interstellar” parece surgir con mucha frecuencia, la gente está volviendo a ver “Blade Runner 2049”. Es como si necesitaran un respiro para encontrar su lugar en la cultura.

NOLAN: Sé que la vida de una película es una propuesta mucho más larga en el sentido de que miras las películas de otras personas y, de hecho, tus propias películas en décadas, no en fines de semana. Creo que el género de ciencia ficción es aquel en el que la visión a largo plazo lo es todo. La gente las vuelve a visitar. Valoran la ciencia ficción a muy largo plazo. A la “Blade Runner” original nadie le prestó atención en su lanzamiento, fue un fracaso. Luego, con el tiempo, personas como yo (la encontramos). Creo que tenía 13 años cuando la vi por primera vez una cinta VHS.

VILLENEUVE: ¿Descubriste “Blade Runner” en VHS?

NOLAN: VHS pirata.

VILLENEUVE: ¡Yo también!

NOLAN: La primera vez que la vi en formato de cine fue en la universidad.

VILLENEUVE: Para mí, francamente, fue lo mismo en el caso de “2001″ (“2001. Odisea del espacio”). Descubrí la película cuando era niño en la televisión.

NOLAN: Yo pude verla en un cine. Tenía 7 años cuando salió la primera “Star Wars”, y fue un éxito tan masivo que relanzaron “2001″ en 70 mm y mi papá me llevó a verla.

AP: Ambos se han apoyado mucho mutuamente en su trabajo a lo largo de los años. La gente valora bastante las conversaciones entre cineastas, pero es un diálogo raro.

NOLAN: No podemos hacer cosas de ese tipo a menudo.

VILLENEUVE: Lobo solitario.

NOLAN: Creo que empecé a conectar con otros directores cuando el cine estaba bajo una amenaza masiva. Cuando estábamos terminando “Interstellar”, Emma (Thomas, productora y esposa de Nolan) y yo recibimos la llamada de Kodak de que iban a dejar de hacer películas. Empezamos a llamar a cineastas... y recibí un tremendo apoyo.

VILLENEUVE: No puedo dar cifras, pero sé que muchas de las preventas de “Dune: Part Two” están en 70 mm.

NOLAN: A la gente le encanta el formato y lo entiende.

VILLENEUVE: Existe la noción de que es un acontecimiento y eso es algo por lo que la gente está hambrienta, lo anhela.

NOLAN: Como cineastas, estamos compitiendo con una tecnología increíble para el formato casero. 4K, UHD, hermosos televisores. En comparación con nuestros días de VHS piratas, ha avanzado enormemente. Tenemos que mejorar nuestro juego, pero es genial ver a una nueva generación entender cuál es la diferencia. Hay una respuesta emocional que creo que es muy difícil de cuantificar. A veces es difícil justificarlo ante el estudio. Así que es maravilloso cuando miran los números y ven que venden más entradas de esa manera, porque el público obtiene algo.

VILLENEUVE: La idea de llevar “Dune” al cine no vino de mí, para ser honesto. Todavía estaba en el proceso de terminarlo. Vino de Warner.

NOLAN: No admito nada, pero podríamos haberles señalado algunos de los números que hicimos.

Llevamos años tocando el tambor. Y para nosotros, “Oppenheimer” fue realmente la primera vez que vimos a una generación más joven de cinéfilos realmente conectarse con ello e interesarse por esto. Y eso lo impulsa. Hace que todo el mundo se entusiasme, incluso los estudios, porque ven que hay una manera de sacar a la gente de la casa.

VILLENEUVE: Al final todo se trata siempre del dinero.

NOLAN: Me gusta escuchar al tipo que hizo “Dune Two” decir “todo se trata de dinero”. He visto esa película. Esa no es una película barata, amigo mío. Millones de dólares en esa pantalla.

VILLENEUVE: Tengo una pregunta para ti, Chris. Debes tener hombros fuertes porque fuiste capaz de mantener vivo el cine por ti mismo. Eres bastante testarudo, amigo mío, pero ¿hubo un momento en el que te sentiste un poco solo?

NOLAN: Emma siempre estaba exactamente en la misma página. Creo que habría sido muy difícil si mi socia productora no lo hubiera entendido de la misma manera que yo lo entendí, emocionalmente. Está muy conectada con el cine. Nunca me he sentido solo porque siempre hemos estado al menos nosotros dos juntos. Había una extraña sensación de, espera, ¿cómo puede tratarse de esto? Hemos logrado este increíble objetivo de poder hacer películas a gran escala, seguro que no nos quitarán las herramientas en el último minuto. Todas las películas que he hecho, incluyendo “Oppenheimer”, primero se las mostré al estudio en formato de filme, pegadas con cinta adhesiva, empalmes y todo.

VILLENEUVE: ¿No estás usando (el software de edición) Avid?

NOLAN: No, no, usamos Avid. Puedo ser testarudo, pero no estoy loco.

Sabes, cuando recibí por primera vez la impresión de 70 mm/5-perf, se la mostré a Steven Spielberg. Me había llamado por otra cosa y yo acababa de recibir la impresión y no se la había enseñado a nadie. Es decir, el estudio lo había visto. Pero se la proyectamos sólo a él. Me senté detrás de él y lo vi ver la película. Fue una experiencia extraordinaria.

VILLENEUVE: Me dijo que le encantó.

NOLAN: Dijo algunas cosas muy bonitas, pero en realidad simplemente verlo mirarla. Ni siquiera se suponía que debía verla con él, pero ¿ver al gran maestro mirando? Fue algo irresistible.

Hablamos mucho de la imagen, pero también del sonido. Para mí, es la diferencia entre ir a un concierto en vivo y escuchar un CD o un disco en un sistema estéreo realmente hermoso.

VILLENEUVE: Creo que así es como sobrevivirán las películas. Los grandes formatos, como IMAX, son definitivamente el futuro del cine porque no se pueden reproducir en casa. Ni siquiera en tu casa.

NOLAN: Bueno, la mía está bastante bien (risas).

VILLENEUVE: La tuya es la MEJOR. Pero no es IMAX.