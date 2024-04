Defensoras del #MeToo hablan de la revocación de sentencia a Weinstein

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

La fundadora del #MeToo, Tarana Burke, lo ha escuchado antes. Cada vez que hay un fallo legal desfavorable, el movimiento se declara muerto. Un éxito legal y está vivo de nuevo.

Así que Burke, quien hace casi dos décadas acuñó la frase “Me Too” (Yo también) por su trabajo con sobrevivientes de abuso sexual, hizo nuevamente una declaración después de que el tribunal más alto de Nueva York anulara el jueves la condena por violación de Harvey Weinstein de 2020: El ajuste de cuentas al que ha llevado el #MeToo es mayor que cualquier caso judicial. Todavía está ahí, y está funcionando.

La prueba más obvia, dijo Burke: “Hace diez años no podíamos llevar a un hombre como Harvey Weinstein a la sala de un tribunal”.

El movimiento, dijo, fue responsable de ese enorme cambio cultural, independientemente del destino legal final del magnate de Hollywood.

También buscó tener una visión a largo plazo, luego de un revés legal que sorprendió a muchas sobrevivientes y defensoras. Anita Hill, quien testificó contra Clarence Thomas durante su audiencia de confirmación para la Corte Suprema en 1991, se convirtió en el rostro de la lucha contra el acoso sexual más de un cuarto de siglo antes de que las revelaciones sobre Weinstein desencadenaran el movimiento #MeToo en 2017.

Además de su carrera académica, Hill dirige ahora la Comisión de Hollywood, que busca combatir el acoso en la industria del entretenimiento. El jueves, trató de tranquilizar a las sobrevivientes asegurando que el progreso es real.

“Quiero que aquellas que están tristes por la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York sepan que ningún fallo legal puede igualar el tremendo progreso que hemos logrado juntas en el movimiento contra la violencia sexual”, dijo Hill a The Associated Press en un correo electrónico.

“El movimiento persistirá”, añadió, “impulsado por la verdad de nuestros testimonios. Y vendrán cambios en nuestros sistemas y cultura”.

Fue, por supuesto, una mañana difícil para las y los sobrevivientes de agresión sexual en todo el país, como reconoció Burke en una conferencia de prensa organizada apresuradamente en Manhattan después del fallo judicial con activistas como Ashley Judd, una de las primeras acusadoras de Weinstein.

En lo que Judd calificó como “un acto de traición institucional”, el máximo tribunal de Nueva York, en una decisión de 4-3, ordenó un nuevo juicio, diciendo que el primero había perjudicado a Weinstein, de 72 años, con fallos inapropiados, incluido permitir que algunas acusadoras testificaran incidentes que no eran parte del caso. Sin embargo, Weinstein permanecerá en prisión pues fue condenado en Los Ángeles en 2022 por otra violación.

Entre las que testificaron en Nueva York estaba Dawn Dunning, una testigo de apoyo, quien declaró en la corte cómo durante una reunión de negocios Weinstein deslizó su mano por debajo de su falda y le acarició los genitales.

Dunning dijo a AP a través de su representante legal, la prominente abogada del #MeToo Debra Katz, que estaba “conmocionada” por el fallo del jueves y que lidiaba con una serie de emociones, incluida la pregunta: ”¿Fue todo en vano?”.

“Me tomó dos años de mi vida”, dijo Dunning. “Tuve que vivirlo todos los días. Tuve que vivir el terror de enfrentarme a Weinstein. Pero, ¿lo volvería a hacer? Sí”.

Señaló que al confrontar al productor cinematográfico, se había enfrentado a su peor miedo y se dio cuenta de que él no tenía poder sobre ella. Y estaba orgullosa de que su testimonio ayudara a otras mujeres a obtener algo de justicia.

Katz dijo que había hablado con Dunning y otras acusadoras, mujeres que se sentían “destrozadas”, recordándoles el importante papel que habían desempeñado en el ajuste de cuentas más amplio contra el abuso sexual y la violencia.

“Testificaron a un gran costo personal. ... Les cambió la vida”, dijo Katz. “Y sentir que tal vez todo esto fue en vano es una sensación muy, muy, mala”.

Aun así, Katz estaba segura de que Weinstein sería condenado en un nuevo juicio.

“Su testimonio fue invalidado por el tribunal hoy debido a tecnicismos legales”, dijo Katz. Pero “nadie dudaba de la veracidad de lo que testificaban, ni de la valentía de su testimonio. Y aunque esto es un revés en este caso, creo que su testimonio cambió el mundo”.

El testimonio alteró fundamentalmente la forma en que las personas ven y reaccionan a los problemas de agresión sexual en el lugar de trabajo, dijo.

“Y su coraje ha crecido más allá de este caso: la gente sigue denunciando, la gente sigue apoyando a otras víctimas que han denunciado agresión sexual y violencia, y realmente creo que no hay vuelta atrás en eso”, apuntó Katz.

Muchos defensores vieron el momento, aunque desalentador, como una oportunidad para pedir que se renovaran los esfuerzos para impulsar el mensaje del #MeToo.

“La decisión de hoy no borra la verdad de lo que sucedió”, dijo Fatima Goss Graves, directora del Fondo de Defensa Legal Time’s Up. Es importante recordar, dijo, “que un caso bien conocido no define este movimiento. Somos una fuerza”.

Graves señaló que el fondo ha brindado apoyo a unas 9.000 personas con denuncias de acoso sexual desde 2018 y ha financiado 300 demandas. El fondo es administrado por el National Women’s Law Center en Washington; el grupo más amplio con sede en Hollywood, lanzado en 2017, transfirió todos sus recursos al fondo en enero de 2023.

Burke enfatizó en una entrevista que, si bien los avances legales son necesarios para el progreso, “el sistema judicial nunca ha sido amigo de las sobrevivientes. Y esa es la razón por la que necesitamos movimientos, porque los movimientos han sido históricamente los que han empujado al sistema legal a hacer lo correcto”.

Burke dijo que pasó la mañana hablando con las acusadoras, incluida la actriz Annabella Sciorra, quien testificó en el juicio de 2020 que Weinstein la violó.

“Puedo entender lo devastador, la molestia y el enojo que es la variedad de emociones que muchas de ellas deben sentir”, dijo Burke. “Y espero que entiendan que para las sobrevivientes que probablemente nunca veremos que se haga justicia, siguen siendo héroes para nosotros”.

Burke, quien ha hablado sobre su propio pasado como sobreviviente de abuso, agregó que nunca podría imaginar enfrentar a su propio perpetrador en la corte.

“Así que el hecho de que hayan podido hacer eso, llevar a una persona, a un hombre como Harvey Weinstein a rendir cuentas por sus crímenes, es increíble”, dijo.