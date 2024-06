¿De qué murió el hijo mayor de Paco Stanley?

El pasado viernes 31 de mayo se estrenaron dos nuevos episodios de la serie "¿Quién lo mató?", inspirada en la vida y el asesinato de famoso conductor de televisión, Paco Stanley, quien perdió la vida durante un ataque directo a balazos el 7 de junio de 1999.

En el tercer capítulo, donde se presenta la versión de Benito Castro, se muestra un desgarrador momento donde Paco Stanley visita la tumba de su hijo mayor. Inmediatamente los fans se preguntaron qué le pasó y de qué murió el hijo del reconocido conductor de televisión.

Paul Stanley contó que su hermano mayor, Francisco Stanley falleció a los 25 años de edad tras sufrir un infarto mientras conducía su vehículo.

El presentador de televisión recordó que los hechos ocurrieron mientras su papá conducía "Pácatelas". Otra de las versiones que surgieron sobre la muerte de Francisco Stanley la reveló la conductora de televisión Verónica Macías confesó que una de las versiones que circuló es que el hijo de Paco Stanley murió en su departamento por una sobredosis en el consumo de drogas.

La conductora dijo que a ella no le consta que eso sea cierto, pero es uno de los rumores que circula.

"Según lo encontraron muerto en un departamento, según dijeron que era por drogas, no me consta, pero es lo que se supo. Paco estuvo destrozado, estuvo encerrado, no iba a trabajar", dijo la conductora de televisión.