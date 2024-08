'Daré lo mejor de mí'; anuncia Karely Ruiz su embarazo

Ciudad Juárez.- La influencer regia Karely Ruiz ha dejado a todos sus seguidores muy sorpendidos después de que a través de su cuenta de Instagram y presumiendo su pancita, reveló que pronto será mamá.

"El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida 😍 es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió , no tengo palabras para describir todo lo que siento , estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí 🤰 te cuídare y te amaré por siempre 😍", compartió a través de sus redes sociales.

La noticia ha generado una oleada de reacciones en las redes sociales, con seguidores y figuras públicas expresando sus felicitaciones y buenos deseos. Aunque la influencer ha sido objeto de diversas controversias en el pasado, esta vez el foco está en su emocionante anuncio personal, y la mayoría de los comentarios han sido de apoyo y celebración.

Ahora muchos usuarios han comenzado a preguntarse quién es el padre, ya que es información que la figura pública no ha dado a conocer.