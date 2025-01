Danna Vázquez niega filtración de información de '¿Quién es la Máscara?'

Ciudad Juárez.-Luego de que Danna Vázquez fuera señalada de filtrar información del reality show “Quién es la Mascara” y tras ser desvinculada de Galilea Montijo y Anahí, publirrelacionista compartió un comunicado tras ser acusada de filtrar información de un reality show.

En él se lee: Como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, son completamente falsos los señalamientos que se han hecho hacia mí. No merezco este linchamiento".

Negó tener acceso a información privilegiada como se ha señalado, “por lo que también quiero expresar con toda sinceridad que a Televisa siempre le estaré agradecida por toda una vida de trabajo, en donde tuve la oportunidad de brindar mis servicios profesionales a muchísimos artistas que laboran en esa empresa. Siempre le voy a desear el mayor de los éxitos”.

“Anahí y Galilea son más que mis amigas. Las quiero muchísimo y les tengo un cariño entrañable desde hace muchos años. Son mujeres a las que quiero, admiro y respeto, y siempre les desearé el mayor de los éxitos en sus carreras y en sus vidas personales. Por estas razones, hemos decidido de común acuerdo no tener una relación laboral porque en estos momentos no quiero que me utilicen para afectar a nadie”, dijo.

“Se ha señalado que tengo odio, rencor y revanchismo e incluso que quiero venganzas contra alguien en particular. Eso es absolutamente falso. La venganza nunca ha formado parte de mis valores, por lo que yo no guardo ningún tipo de rencor en mi corazón contra nadie”, expresó.

“Lo único que deseo es poder seguir trabajando como lo he venido haciendo desde hace muchos años, ya que como lo he dado a conocer, mi mamá se encuentra muy enferma, en una situación grave y muy delicada, y yo soy su único sustento para sacarla adelante en la vida y sobre todo en estos momentos donde más necesita de apoyo”, emitió.