Danna rompe en llanto al ver el apoyo de sus seguidores en Monterrey

Danna Paola, ahora conocida solo como Danna, llamó la atención entre sus seguidores y detractores luego de que durante su último concierto en Monterrey, la famosa no pudo contener las lágrimas ante los gritos de apoyo de "no estás sola" de todos sus fanes.

Las imágenes fueron compartidas durante el matutino "Hoy", donde se puede observar a la cantante mexicana muy conmocionada y agradeciendo el apoyo de todos sus seguidores que asistieron a su presentación, esto luego de que la famosa ha estado envuelta en varias polémicas en los últimos meses, la más reciente, luego de que en una entrevista reveló que prefería a España que a México.

“Los amo mucho, yo sé que no estoy sola, los tengo a ustedes, y no me rindo, nunca, nunca, amo estar arriba del escenario, amo su energía, amo la música, y es lo único que me voy a dedicar a hacer el resto de mi vida, quien me quiera acompañar, vamos de la mano, siempre, los amo mucho”, expresó la joven de 28 años durante la presentación.

Además, Danna utilizó sus historias de Instagram para comentar: “Monterrey, me han regalado una noche que nunca olvidaré, hoy me salvaron ustedes… fue un show muy especial… gracias por su energía llena de tanto amor y por abrazarme así de fuerte. Los amo demasiado”.

A pesar de esto, los usuarios de Internet no dudaron en criticar nuevamente a la actriz y cantante, resaltando su reciente comentario a favor de España. “¿Por qué llora la española porque está en México?”, escribió uno usuario.