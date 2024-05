Todos nos equivocamos: Larry Hernández tras insultar a miembro del staff

El cantante del género regional mexicano Larry Hernández se pronunció en redes sociales luego que se difundió un video en donde aparece insultando a un miembro del staff.

"Todos nos equivocamos en algún punto de nuestras vidas", expresó en un comunicado que dio en Facebook.

El intérprete de "El Baleado" señaló que en ocasiones reacciona sin pensar en lo que dice o en lo que hace y acepta que ha fallado, por lo que no necesita que constantemente se lo recuerden.

"Damas y caballeros, buenos días a veces reacciono sin pensar en lo que digo y hago. He fallado y no necesito que me lo recuerden para ser consciente de eso. Quizás no me puedan perdonar ahora, si creen que es lo correcto hacerlo o no, cualquiera que sea su decisión, la aceptaré, todos nos equivocamos en algún punto de nuestras vidas. Estaba reflexionando en lo que hice, y solo sé que el perdón no cambiará el pasado, pero sí el futuro que donde Dios me dará la fuerza para ser mejor (Gracias, Gracias, Gracias)", escribió el famoso.

Fue la semana pasada cuando se viralizó un video en el que aparece Larry Hernández agrediendo a un hombre durante un concierto

La actitud del cantante fue reprobada por varias personas.