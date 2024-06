Danna ahora asegura que no cambiará por nada el vivir en México

Danna estuvo de regreso en México luego de una presentación en Estados Unidos. En un breve encuentro con los medios de comunicación, la famosa cantante habló sobre sus preferencias para residir durante una entrevista para el medio "Ventaneando".

He vivido todo el tiempo aquí”, señaló la famosa, quien estuvo en medio de la polémica luego de que en España aseguró que prefería al país ibérico que a México. Ahora aseguró que está contenta de regresar a casa: “Es parte del aprendizaje y la evolución, pero al final, para vivir, yo creo que no cambiaría por nada a la Ciudad de México, a mí me gusta mucho, tengo mi casa aquí, aquí tengo mi familia y cada vez está más bonito”, reconoció.

Como mexicana, Danna aprovechó para confesar cómo le gustaría que evolucionara México en los próximos años: “Yo la verdad sí espero un futuro mejor para este país y que se siga apoyando muchísimo, sobre todo, que haya más cultura”.