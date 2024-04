Daniel Bisogno necesita trasplante de hígado; ya está en lista de espera

El conductor Daniel Bisogno regresó el martes al programa “Ventaneando” para hablar abiertamente sobre las complicaciones de salud que lo llevaron a estar hospitalizado por mucho tiempo.

Lo peor ha pasado para el conductor, sin embargo, la infección le dejó graves consecuencias y una de ellas es que requiere un trasplante de hígado.

En su presentación, “El Muñeco” dijo que recibe constantes lavados en los pulmones por el exceso de pus que había en ellos.

“Te sacan la pus desde afuera con jeringa, ya que limpiaron todo resulta que en uno de los pulmones estaba muy adherida la infección, tuvieron que entrar y lavar el pulmón, me abrieron con laparoscopia”, explicó Bisogno.

El conductor insistió en que la medida correcta para mejorar su salud es un trasplante, pero no es nada sencillo.

“Lo que necesitan hacer los doctores (...) habían muchas opciones, pero lo que realmente es curativa es trasplantar y eso es lo que se va a hacer. Entonces ya estoy en un comité donde deciden quién y cómo. No se imaginan las cantidad de pruebas que me hicieron, de todo lo que me hicieron para ser candidato de hígado (...) Ya estoy en la lista y sólo hay una niña delante de mí en esa lista”, añadió.