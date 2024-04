Dan Reynolds de Imagine Dragons habla sobre el nuevo álbum 'Loom'

Nueva York.- La ambigüedad del próximo álbum de Imagine Dragons comienza desde la portada.

A lo lejos hay dos figuras separadas por un sol naciente. ¿O se está configurando? El cantante y compositor Dan Reynolds , quien lo ideó, lo ve en ambos sentidos.

“Realmente no se puede saber si es un atardecer o un amanecer, y luego hay dos personas separadas de pie frente a él. Eso realmente lo resume temáticamente cuando lo escucho”, le dice a The Associated Press.

“¿Es el comienzo de algo nuevo o es el final de algo? Y el atardecer y el amanecer siempre me parecen así. Podría ser una u otra”.

De la paranoica y ligeramente demente canción de apertura de hip-hop-rock “Wake Up”, con Reynolds cantando: “Everybody's comes for you/Wake up!” — con el rasgueo y balanceo de “Take Me to the Beach”, está claro que el álbum de nueve pistas llamado “Loom” no es una sola cosa. El álbum sale el 28 de junio.

Es el primer álbum desde el divorcio de Reynolds de la música Aja Volkman y hay canciones sobre seguir adelante (la soleada y coqueta “Nice to Meet Ya”), pero también sobre mirar hacia atrás, como la agridulce “In Your Corner” (“You turn your back/ Y ahora estamos aquí” y “Don't Forget Me”, con la letra “Supongo que nos perdimos en la luz”.

“Simplemente empiezo a crear y todo lo que sale es lo que es. Así he sido desde que tenía 12 años. Intento no pensar demasiado en ello”, dice Reynolds. "Es simplemente una producción honesta sonora y líricamente de cómo me siento en este momento".

Para el himno “Kid”, Reynolds dice que llegó al estudio con su vida un poco caótica. Simplemente pronunció palabras que sentía sobre un loop de batería: “Tienes que recomponerte, chico/Tienes que recomponerte”. Entonces la banda empezó a construirse. La canción, inspirada en la música de los 90 que ama, como Gorillaz, se convirtió en una exhortación para Estados Unidos, por lo que agregar un coro tenía sentido.

“Nos divertimos mucho creándolo en el estudio. Me encanta la yuxtaposición de cosas que son un poco irónicas, pero también quizás oscuras”, dice. "Conceptos pesados, pero divertidos al mismo tiempo".

“Loom” fue grabado de una manera nueva para Imagine Dragons, que incluye al guitarrista Wayne Sermon, el bajista Ben McKee y el baterista Daniel Platzman. Por un lado, la banda abandonó su preferencia habitual por múltiples productores en favor de uno solo: el dúo sueco Mattman & Robin.

Otro cambio fue acercarse a él de nuevo. "Normalmente empezamos a grabar con un montón de demos que ya hemos producido y hecho por nuestra cuenta", dice Reynolds. "Pero en este tuvimos un montón de demostraciones y simplemente desechamos todo y comenzamos con borrón y cuenta nueva".

“Loom” llega dos años después de “Mercury”, un álbum doble confesional, inquietante y crudo que aborda la angustia, la tragedia y los problemas de Reynolds con la sobriedad.

“Eyes Closed”, el primer sencillo del nuevo álbum, señala un cambio, con un gran tema tormentoso y una letra que golpea el pecho: “Regresé de entre los muertos, desde lo profundo de mi cabeza/Me he ido y me he enfrentado a horrores que Nunca debería decirse”.

Reynolds dice que buscaba una vibra tempestuosa y arrogante, pero que revelaba un núcleo vulnerable. "Realmente se trataba de ser algo que por fuera pareciera sólido y fuerte", dice, "pero por dentro tal vez esté a punto de hacerse añicos".

El título del álbum, “Loom”, tiene múltiples significados. “El hecho de que algo se avecine no significa necesariamente que sea malo. Podría ser bueno”, afirma. "También me encanta la idea del doble significado de esto, como si fuera un tapiz".

Los Dragons realizarán una gira por Norteamérica en apoyo de “Loom”, que comenzará el 30 de junio en Camden, Nueva Jersey, en Freedom Mortgage Pavilion y visitará ciudades como Dallas, Seattle; Toronto; West Palm Beach, Florida; Denver; Charlotte, Carolina del Norte; Fénix; Salt Lake City; y concluirá el 22 de octubre en el Hollywood Bowl.

Reynolds dice que las giras están profundamente dentro del ADN de Imagine Dragons y habla de tocar en vivo como si fuera un esfuerzo terapéutico masivo, en lo que a menudo se convierten sus shows.

"Se trata simplemente de un montón de personas juntas en una habitación dándose cuenta de que no están solas con sus sentimientos", dice. “No necesariamente necesito que se sientan felices o tristes ni nada por el estilo. Sólo quiero que miren a su alrededor y vean que otras personas también sienten algo y sienten: 'No estoy solo en eso'”.

Las canciones de “Loom” estarán en el setlist, por supuesto. Reynolds la considera una de las colecciones más dinámicas de la banda, aunque hay baladas y momentos lentos.

“Gran parte del disco es amable y trata de aceptar simplemente aceptar. Las cosas se avecinan y se avecinan, para bien o para mal, y realmente no hay nada que puedas hacer más que aceptarlo”, dice. "Todavía no he aprendido a hacer eso, pero lo haremos".