Cumple con requisito de Gomita; asegura Agustín que Nicola gana 500 mil al mes

Ciudad Juárez.– Agustín Fernández, uno de los mejores amigos de Nicola Porcella, está en boca de todos después de que dentro de "La Casa de los Famosos México" afirmó que el peruano gana más de 500 mil pesos al mes tan solo con sus lives en la plataforma TikTok.

En una charla con Adrián Marcelo y Potro, Agustín aseguró que esa modesta cantidad de dinero es lo que recibe su amigo por sus populares en vivos de la plataforma china: "Nicola está a otro nivel, también", dijo Agustín, a lo que Adrián preguntó: "qué saca, ¿un millón de pesos al mes?", "la mitad", respondió Fernández.

Tras dar a conocer lo que supuestamente percibe Porcella de manera mensual, muchos comenzaron a recordar el requisito que pidió Gomita para salir con alguien, que era que ganara 500 mil al mes, por lo que pronto comenzaron a surgir ideas de que el peruano podría ser un buen partido para la conductora.

Ante las declaraciones de Agustín, Nicola no tardó en salir a desmentir lo dicho por su amigo y aseguró que ni de cerca percibe esa cantidad de dinero: "Quiero que sepan que no gano esa plata, sobre todo por temas de seguridad (...) saben que mi trabajo es otro, saben que mi trabajo es otro. Me conecto a TikTok porque me divierto mucho".