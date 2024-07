Cruzada contra prensa ha contribuido a la ruptura en su familia: Harry

Foto: Associated Press

Londres.– El príncipe Enrique (Harry) dijo que su cruzada contra los tabloides británicos ha contribuido a la ruptura de la familia real, según un documental transmitido el jueves.

En sus comentarios más extensos desde que obtuvo una gran victoria el año pasado cuando un juez determinó que las escuchas telefónicas eran “generalizadas y habituales” en los periódicos Mirror Group del Reino Unido, el duque de Sussex dijo a la televisora ITV que deseaba que su familia se hubiera unido a él en su litigio por invasión de la privacidad.

Enrique dijo que su batalla pública contra los tabloides, que lo convirtió en el primer miembro de la realeza en más de un siglo en testificar en la corte, fue una “pieza central” para las consecuencias en su familia.

“La misión continúa, pero ha causado, sí, como dices, parte de una ruptura”, dijo Enrique en “Tabloids On Trial”.

Enrique, de 39 años, el hijo menor del rey Carlos III, rompió con la actitud de la familia de “nunca quejarse, nunca explicar” al llevar a la prensa a los tribunales.

Su padre se opuso a su litigio, dijo Enrique en documentos legales. También reveló que su hermano mayor, Guillermo, el príncipe de Gales y heredero al trono, había resuelto en secreto una denuncia contra News Group Newspapers de Rupert Murdoch por una suma “enorme”.

Las demandas, sin embargo, no son la única fuente de fricción familiar.

Enrique literalmente se distanció de su familia cuando él y su esposa, Meghan, optaron abandonar sus deberes como miembros en activo de la familia real para mudarse a Estados Unidos en 2020. Argumentaron intrusiones y una actitud racista de los medios de comunicación hacia Meghan, quien es birracial. Más tarde, la pareja sugirió que había prejuicios raciales dentro de la familia real, una acusación que probablemente alienó aún más a Enrique antes de que sus memorias, “Spare” (“Spare: En la sombra”), disiparan todas las dudas de que había una división.

El duque dijo que era difícil responder a una pregunta sobre sus tensos lazos “porque cualquier cosa que diga sobre mi familia resulta en un torrente de abusos por parte de la prensa”.

El programa también cuenta con el actor Hugh Grant, el ex primer ministro Gordon Brown y el futbolista inglés Paul Gascoigne.

Grant, quien está involucrado con el grupo “Hacked Off” para exponer el impacto del escándalo de escuchas telefónicas que hundió a News of the World de Murdoch en 2011, recientemente resolvió su demanda contra News Group por lo que llamó “una enorme suma de dinero”.

Grant dijo que llegó a un acuerdo a regañadientes porque una política judicial que desalienta los juicios prolongados podría pagarle una factura legal de 10 millones de libras esterlinas (12.9 millones de dólares) si se le concede algo menos que la oferta de acuerdo.

Grant acusó al tabloide The Sun de intervenir ilegalmente su teléfono y su auto e irrumpir en su casa para espiarlo, entre otras intrusiones.

“No tengo grandes quejas contra los soldados de a pie, o estos tipos que hicieron estas cosas, no contra ellos”, dijo Grant en el documental. “Pero sigo amargado y decidido a hacer justicia contra los ejecutivos que ordenaron estas cosas”.

Enrique continúa en su lucha. Su demanda contra News Group está en curso y tiene un caso similar pendiente contra la editorial del Daily Mail, que niega sus afirmaciones.

News Group emitió una disculpa sin reservas en 2011 a las víctimas del espionaje de mensajes de voz por parte de News of the World, que cerró sus puertas después de un escándalo de escuchas telefónicas. NGN dijo que ha resuelto mil 300 reclamaciones por sus periódicos, aunque The Sun nunca ha aceptado la responsabilidad.

Enrique dijo que deseaba que su familia hubiera tomado una posición en contra de las ofensas de los medios de comunicación por “el bien mayor”.

“Pero, ya sabes, hago esto por mis razones”, dijo. “Creo que todo lo que se ha desarrollado le ha mostrado a la gente cuál es la verdad del asunto”.