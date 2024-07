Critican a Alfredo Adame por acudir a marcha LGBT+, pero no ver a su hijo

Alfredo Adame fue una de las personalidades invitadas a la marcha del orgullo LGBT+ en la Ciudad de México, desde donde el actor compartió algunos de los momentos más importantes a través de su cuenta de Instagram. A pesar de que muchos agradecieron al conductor por apoyar a la comunidad, otros también criticaron al actor por asistir al desfile, pero, por el contrario, hacer a un lado a su hijo Sebastián Adame, quien también forma parte de la comunidad LGBT+.

Ante las preguntas sobre Sebastián, quien es abiertamente homosexual, Alfredo Adame declaró rotundamente: “Yo no tengo hijos hombres, yo sólo tengo una hija que se llama Vanessa Adame Castillo, nada más, ya no insistan con ese tema, no me interesa escuchar nada, no me interesa saber nada de ese tipo, en mi vida no quiero saber nada de él y no es mi hijo, miles de gente se han querido colgar de mí, y termino dándoles patadas en el trasero”.

Asimismo, el ex participante de "La Casa de los Famosos" de Telemundo, hizo una mención sarcástica diciendo que reaccionaría como el actor Eduardo Yáñez, quien recientemente protagonizó un incidente al arrebatar el celular a una reportera, si continuaban las preguntas sobre su hijo.

La contrastante postura pública de Adame, apoyando a la comunidad LGBT+ mientras niega públicamente a su propio hijo por conocidos problemas familiares, ha generado múltiples comentarios y reacciones en redes sociales y plataformas de noticias.